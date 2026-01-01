Déployez TubeArchivist en un clic.
Archiveur YouTube auto-hébergé qui télécharge, indexe et diffuse en streaming votre collection de vidéos depuis votre propre serveur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec TubeArchivist
TubeArchivist est une plateforme d'archivage YouTube auto-hébergée qui vous permet de garder le contrôle de votre collection de vidéos. Elle s'abonne aux chaînes, télécharge automatiquement les vidéos via yt-dlp, et indexe tout avec Elasticsearch afin que vous puissiez effectuer des recherches parmi les titres, descriptions, sous-titres et commentaires. Les vidéos sont diffusées via un lecteur web intégré avec historique de visionnage et suivi de la progression — aucun compte YouTube ni connexion internet n'est nécessaire après le téléchargement.
Contrairement aux outils de téléchargement ponctuels, TubeArchivist fonctionne en continu en arrière-plan. Il préserve les métadonnées, les miniatures, les sous-titres et les commentaires avec chaque fichier vidéo, et s'intègre à Jellyfin et Plex pour les utilisateurs de serveurs multimédias qui souhaitent avoir leur archive à côté d'autres contenus.
Caractéristiques principales de TubeArchivist
Abonnements aux chaînes
Abonnez-vous aux chaînes YouTube et téléchargez automatiquement les nouvelles mises en ligne selon un calendrier, maintenant vos archives à jour sans intervention manuelle.
Recherche en texte intégral
Elasticsearch indexe les titres de vidéos, les descriptions, les sous-titres et les commentaires afin que vous puissiez trouver instantanément n'importe quelle vidéo dans toute votre bibliothèque par mot-clé.
Intégration SponsorBlock
Ignore automatiquement les segments sponsorisés, les intros, les outros et les passages inutiles pendant la lecture grâce aux données SponsorBlock issues de la communauté.
Exportation Jellyfin et Plex
Les plugins compagnons pour Jellyfin et Plex vous permettent de parcourir votre bibliothèque TubeArchivist directement depuis votre serveur multimédia existant.
Archivage des sous-titres
Télécharge et indexe les sous-titres pour chaque vidéo archivée, permettant la recherche par mot-clé dans le contenu parlé à travers toute votre collection.
Archivage des commentaires
Archive facultativement le fil de discussion complet pour chaque vidéo avec le fichier multimédia, préservant ainsi le contexte communautaire que YouTube pourrait supprimer.
Pourquoi exécuter TubeArchivist sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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