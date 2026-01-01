Déployez Trudesk en un clic.
Solution de centre d'assistance et de billetterie open source pour organiser les demandes de support et maintenir les charges de travail gérables.
Sélectionnez un forfait VPS pour Trudesk
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Trudesk
Trudesk est une plateforme de service d'assistance open-source construite avec Node.js et MongoDB, conçue pour maintenir les opérations de support organisées et simples. Elle offre une interface de gestion des tickets épurée où les équipes peuvent créer, attribuer, prioriser et résoudre les demandes de support sans la complexité des alternatives d'entreprise. L'intégration d'Elasticsearch permet une recherche plein texte rapide sur tous les tickets et activités.
L'auto-hébergement de Trudesk sur votre propre VPS maintient toutes les données clients sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni partage de données avec des tiers. Le premier visiteur complète l'assistant de configuration pour configurer la connexion à la base de données et créer le compte administrateur, rendant le déploiement initial simple et sécurisé.
Caractéristiques principales de Trudesk
Gestion des tickets
Créez, attribuez et suivez les tickets de support tout au long de leur cycle de vie complet, avec des niveaux de priorité, des mises à jour de statut et l'affectation à une équipe.
Recherche en texte intégral
La recherche optimisée par Elasticsearch permet aux agents de trouver instantanément les tickets, les commentaires et l'historique sur l'ensemble du centre d'aide.
Collaboration d'équipe
Attribuez des tickets à des agents ou des groupes spécifiques, ajoutez des notes internes et suivez toutes les activités dans un fil de conversation unifié.
Accès par rôles
Contrôlez ce que les agents et les clients peuvent voir et faire grâce à des rôles d'utilisateur et des groupes d'autorisations configurables.
Système de notification
Tenez les agents et les clients informés grâce à des notifications par e-mail déclenchées par les mises à jour de tickets, les attributions et les changements de statut.
Pourquoi exécuter Trudesk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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