Déployez TriliumNext Notes avec une installation en un clic.
Base de connaissances personnelle auto-hébergée avec des notes hiérarchiques, une prise en charge des scripts et une puissante API REST pour l'automatisation.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec TriliumNext Notes
TriliumNext Notes est une application de gestion de connaissances personnelles auto-hébergée, construite autour d'une structure arborescente hiérarchique qui peut contenir des milliers de notes. Elle prend en charge l'édition WYSIWYG riche, les blocs de code, les formules mathématiques et un moteur de script pour créer des flux de travail personnalisés et une gestion automatisée des notes.
L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un stockage de notes illimité, une synchronisation persistante entre les appareils et la pleine propriété de votre base de connaissances. Les notes peuvent être clonées à travers plusieurs emplacements, enrichies d'attributs personnalisés et accessibles via l'API REST ETAPI pour les intégrations externes.
Caractéristiques principales de TriliumNext Notes
Organisation hiérarchique
Organisez des milliers de notes dans une structure arborescente avec clonage, afin que des notes individuelles puissent apparaître dans plusieurs contextes sans duplication.
Moteur de script
Écrivez des scripts JavaScript qui s'exécutent sur des événements ou des plannings pour automatiser la création, le balisage et l'organisation de notes.
Historique des révisions
Chaque modification de note est automatiquement versionnée, vous permettant de consulter et de restaurer n'importe quelle version précédente de votre contenu.
ETAPI REST API
Une API REST documentée permet à des outils externes de créer, lire, mettre à jour et organiser des notes par programmation.
Captureur Web
L'extension de navigateur capture les pages web directement dans votre base de connaissances Trilium en un seul clic.
Pourquoi exécuter TriliumNext Notes sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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