Déployez Trek : installation en un clic.
Planificateur de voyage collaboratif auto-hébergé en temps réel avec des cartes interactives, des budgets, des listes de choses à emporter, des carnets de voyage et une assistance IA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Trek
Trek est une plateforme de planification de voyages open-source et auto-hébergée qui combine la collaboration en temps réel avec tout ce dont vous avez besoin pour organiser un voyage dans une seule interface. Des planificateurs de journées par glisser-déposer, des cartes interactives avec marqueurs photo, des prévisions météorologiques, des budgets multi-devises, des listes de colisage et un carnet de voyage de style magazine coexistent avec les réservations, le stockage de documents et l'exportation PDF.
Contrairement aux applications de planification commerciales qui bloquent vos itinéraires et photos derrière des niveaux d'abonnement, Trek fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. La synchronisation WebSocket en temps réel maintient les compagnons et les membres de la famille coordonnés à mesure que les plans évoluent, l'authentification unique OIDC facultative s'intègre aux fournisseurs d'identité existants, et un serveur MCP intégré permet aux assistants IA d'aider à planifier, préparer et budgétiser sans envoyer de données sensibles à des tiers.
Caractéristiques principales de Trek
Collaboration en temps réel
La synchronisation WebSocket transmet instantanément chaque modification d'itinéraire, note et changement de budget à chaque voyageur connecté, afin que les co-planificateurs voient toujours le même plan.
Cartes de voyage interactives
Les cartes Leaflet ou Mapbox GL avec des bâtiments 3D, le terrain, la visualisation d'itinéraires, des marqueurs photo et le regroupement transforment les itinéraires plats en un plan visuel.
Budgets et listes d'emballage
Suivez les dépenses par catégorie avec des répartitions par personne et par jour, la prise en charge de plusieurs devises, des modèles de listes de colisage et le suivi facultatif du poids des bagages.
Carnet de voyage et atlas
Capturez vos voyages dans un journal de style magazine avec des photos et des ambiances, et visualisez les pays visités, les séries et les statistiques sur une carte du monde.
SSO et 2FA
Connectez n'importe quel fournisseur OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — et protégez les comptes avec l'authentification à deux facteurs basée sur TOTP et des codes de secours.
AI via serveur MCP
Le serveur MCP authentifié OAuth 2.1 avec plus de 150 outils permet aux assistants IA de créer des voyages, d'établir des listes de colisage et de gérer des budgets avec des autorisations limitées.
Pourquoi exécuter Trek sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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