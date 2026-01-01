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Planificateur de voyage collaboratif auto-hébergé en temps réel avec des cartes interactives, des budgets, des listes de choses à emporter, des carnets de voyage et une assistance IA.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Trek

Trek est une plateforme de planification de voyages open-source et auto-hébergée qui combine la collaboration en temps réel avec tout ce dont vous avez besoin pour organiser un voyage dans une seule interface. Des planificateurs de journées par glisser-déposer, des cartes interactives avec marqueurs photo, des prévisions météorologiques, des budgets multi-devises, des listes de colisage et un carnet de voyage de style magazine coexistent avec les réservations, le stockage de documents et l'exportation PDF.

Contrairement aux applications de planification commerciales qui bloquent vos itinéraires et photos derrière des niveaux d'abonnement, Trek fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. La synchronisation WebSocket en temps réel maintient les compagnons et les membres de la famille coordonnés à mesure que les plans évoluent, l'authentification unique OIDC facultative s'intègre aux fournisseurs d'identité existants, et un serveur MCP intégré permet aux assistants IA d'aider à planifier, préparer et budgétiser sans envoyer de données sensibles à des tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Trek

Collaboration en temps réel

La synchronisation WebSocket transmet instantanément chaque modification d'itinéraire, note et changement de budget à chaque voyageur connecté, afin que les co-planificateurs voient toujours le même plan.

Cartes de voyage interactives

Les cartes Leaflet ou Mapbox GL avec des bâtiments 3D, le terrain, la visualisation d'itinéraires, des marqueurs photo et le regroupement transforment les itinéraires plats en un plan visuel.

Budgets et listes d'emballage

Suivez les dépenses par catégorie avec des répartitions par personne et par jour, la prise en charge de plusieurs devises, des modèles de listes de colisage et le suivi facultatif du poids des bagages.

Carnet de voyage et atlas

Capturez vos voyages dans un journal de style magazine avec des photos et des ambiances, et visualisez les pays visités, les séries et les statistiques sur une carte du monde.

SSO et 2FA

Connectez n'importe quel fournisseur OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — et protégez les comptes avec l'authentification à deux facteurs basée sur TOTP et des codes de secours.

AI via serveur MCP

Le serveur MCP authentifié OAuth 2.1 avec plus de 150 outils permet aux assistants IA de créer des voyages, d'établir des listes de colisage et de gérer des budgets avec des autorisations limitées.

Pourquoi exécuter Trek sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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