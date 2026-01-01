Trek est une plateforme de planification de voyages open-source et auto-hébergée qui combine la collaboration en temps réel avec tout ce dont vous avez besoin pour organiser un voyage dans une seule interface. Des planificateurs de journées par glisser-déposer, des cartes interactives avec marqueurs photo, des prévisions météorologiques, des budgets multi-devises, des listes de colisage et un carnet de voyage de style magazine coexistent avec les réservations, le stockage de documents et l'exportation PDF.

Contrairement aux applications de planification commerciales qui bloquent vos itinéraires et photos derrière des niveaux d'abonnement, Trek fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. La synchronisation WebSocket en temps réel maintient les compagnons et les membres de la famille coordonnés à mesure que les plans évoluent, l'authentification unique OIDC facultative s'intègre aux fournisseurs d'identité existants, et un serveur MCP intégré permet aux assistants IA d'aider à planifier, préparer et budgétiser sans envoyer de données sensibles à des tiers.