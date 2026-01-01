Déployez Transmute en un clic.
Convertisseur de fichiers axé sur la confidentialité qui transforme des documents, des images, de l'audio et de la vidéo sans les télécharger sur des serveurs tiers.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Transmute
Transmute est un convertisseur de fichiers axé sur la confidentialité qui transforme des documents, des images, de l'audio et de la vidéo entre différents formats via une interface web épurée. Les fichiers sont traités par votre propre instance auto-hébergée plutôt que par un service cloud anonyme, ainsi les données sensibles ne quittent jamais l'infrastructure que vous contrôlez et il n'y a pas de limites de téléchargement, de filigranes ou de frais par conversion.
L'auto-hébergement de Transmute sur un VPS offre aux équipes un outil de conversion privé et toujours disponible, accessible depuis n'importe quel navigateur. C'est une alternative pratique aux convertisseurs en ligne financés par la publicité qui collectent des données, ce qui le rend bien adapté aux organisations ayant des exigences strictes en matière de traitement des données ou à quiconque souhaitant simplement une conversion de format sans confier ses fichiers à un tiers.
Caractéristiques principales de Transmute
Conversion axée sur la confidentialité
Les fichiers sont traités entièrement sur votre propre instance auto-hébergée, ainsi les documents et médias sensibles n'atteignent jamais un serveur tiers.
Prise en charge multi-formats
Convertissez des documents, des images, des fichiers audio et vidéo depuis une interface unique sans installer de logiciel de bureau.
Aucune limite de téléchargement
L'auto-hébergement supprime les limites de taille de fichier et les filigranes imposés par les services de conversion en ligne gratuits.
Interface par navigateur
Glissez, déposez et convertissez depuis n'importe quel navigateur avec une interface simple qui ne nécessite aucun compte pour commencer.
Pleine propriété des données
Exécutez le service sur votre propre VPS afin de garder un contrôle total sur le lieu de stockage des fichiers et leur durée de conservation.
Pourquoi exécuter Transmute sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
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