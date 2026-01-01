Déployez Trailarr en un clic d'installation.
Téléchargement et organisation automatiques des bandes-annonces de films et de séries TV pour vos médiathèques Radarr et Sonarr.
Sélectionnez un forfait VPS pour Trailarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Trailarr
Trailarr est un compagnon open-source de la pile multimédia arr qui trouve, télécharge et classe les bandes-annonces aux côtés des films et séries TV déjà gérés par Radarr et Sonarr. Il se connecte à plusieurs instances Radarr, Sonarr et Plex, détecte si une bande-annonce existe déjà, et utilise yt-dlp avec FFmpeg pour récupérer celles manquantes à la résolution et au codec de votre choix.
L'auto-hébergement de Trailarr sur un VPS permet au flux de travail des bandes-annonces de fonctionner en continu sans monopoliser un serveur domestique, et les fichiers téléchargés atterrissent dans les mêmes chemins de bibliothèque que ceux déjà analysés par votre serveur multimédia. Des conventions de nommage personnalisables, des profils de qualité et un historique des événements facilitent la gestion d'une collection complète de bandes-annonces compatible avec Plex, Jellyfin, Emby et Kodi.
Caractéristiques principales de Trailarr
Synchronisation Radarr et Sonarr
Se connecte à plusieurs instances Radarr, Sonarr et Plex pour découvrir chaque film et émission de télévision surveillés sans importations manuelles.
Téléchargements automatiques de bandes-annonces
Utilise yt-dlp et FFmpeg en coulisses pour récupérer les bandes-annonces et les ré-encoder selon votre résolution, codec et paramètres audio préférés.
Profils de qualité
Définissez des règles de résolution, de format et de filtrage par profil afin que chaque bibliothèque obtienne des bandes-annonces qui correspondent à ses normes de qualité.
Conventions de nommage Plex
Enregistre les bandes-annonces à côté des fichiers multimédias en utilisant des noms de style Plex afin que Plex, Jellyfin, Emby et Kodi les détectent sans configuration supplémentaire.
Accélération matérielle
L'accélération facultative VAAPI et NVIDIA accélère le transcodage des bandes-annonces et réduit l'utilisation du processeur sur les grandes bibliothèques.
Historique des événements et journaux
Le suivi d'événements intégré et les journaux détaillés montrent exactement quelles bandes-annonces ont été téléchargées, ignorées ou ont échoué pour un dépannage facile.
Pourquoi exécuter Trailarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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