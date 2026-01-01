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Suivi du temps auto-hébergé basé sur des balises qui remplace les hiérarchies de projets par une chronologie flexible et étiquetée.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Traggo

Traggo est un suivi du temps open-source et auto-hébergé qui organise chaque entrée comme une période sur une chronologie plutôt qu'une ligne au sein d'une hiérarchie de projet rigide. Chaque entrée est enrichie de balises arbitraires — client, project, task, billable, tout ce que vous voulez — et le tableau de bord analyse le temps en combinant les balises comme vous le souhaitez, sans vous forcer à choisir une décomposition canonique à l'avance.

L'auto-hébergement de Traggo sur votre propre VPS maintient les feuilles de temps, les informations client et le contexte pertinent pour la facturation au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, au lieu d'un fournisseur de suivi du temps SaaS. Le binaire Go unique et la base de données SQLite le rendent suffisamment léger pour coexister avec d'autres services sur un petit VPS, et le modèle basé sur les balises s'adapte aussi bien aux consultants, aux freelances, aux agences et aux équipes produit.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Traggo

Suivi basé sur les tags

Remplacer les hiérarchies de projets imbriquées par des balises arbitraires afin que la même entrée puisse apparaître simultanément dans les rapports clients, de projets et facturables.

Vue chronologique

Faites glisser les blocs sur une chronologie quotidienne pour démarrer, arrêter, diviser et modifier rapidement les entrées de temps sans avoir à saisir des horodatages précis.

Rapports flexibles

Segmentez le temps suivi par toute combinaison de balises sur des plages de dates configurables, puis exportez les résultats au format CSV pour la facturation.

Prise en charge multi-utilisateur

Créez des comptes utilisateur distincts avec des rôles d'administrateur et d'utilisateur régulier afin qu'une petite équipe puisse partager une seule instance Traggo avec des feuilles de temps isolées.

API GraphQL

Pilotez les automatisations, les tableaux de bord et les intégrations via l'API GraphQL documentée au lieu de récupérer les données de l'interface utilisateur web.

Empreinte légère

Un seul binaire Go soutenu par SQLite signifie une faible utilisation du disque et de la mémoire, idéal pour être installé sur un VPS existant sans provisionner de nouvelles ressources.

Pourquoi exécuter Traggo sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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