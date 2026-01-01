Déployez Tracktor en un clic.
Plateforme open source de suivi de véhicules et de gestion de flotte pour surveiller vos véhicules et vos actifs en un seul endroit.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tracktor
Tracktor est une application web open-source pour le suivi de véhicules et la gestion de flotte, conçue pour offrir aux particuliers et aux petites entreprises une visibilité complète sur leurs véhicules et leurs actifs. Elle fournit un tableau de bord propre et auto-hébergé pour enregistrer les trajets, gérer les véhicules et surveiller l'activité de la flotte — sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers.
Construit sur une pile Node.js légère avec un stockage SQLite, Tracktor est facile à déployer et nécessite des ressources minimales. Vos données de flotte restent sur votre propre serveur, vous donnant un contrôle total sur l'accès, la confidentialité et la rétention. Les visiteurs pour la première fois sont invités à créer un compte administrateur, rendant la configuration initiale transparente.
Caractéristiques principales de Tracktor
Gestion des véhicules
Ajoutez et organisez l'ensemble de votre flotte en un seul endroit, en suivant chaque véhicule avec son propre profil, ses détails et son historique d'activité.
Enregistrement de trajet
Enregistrez les trajets avec les points de départ et d'arrivée, les distances et les horodatages pour construire un historique précis de l'utilisation du véhicule et des itinéraires.
Confidentialité auto-hébergée
Toutes les données de la flotte sont stockées sur votre propre serveur — pas de services de suivi tiers, pas de frais d'abonnement et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Stockage SQLite léger
Utilise SQLite pour le stockage persistant, ce qui rend le déploiement simple et économe en ressources sans nécessiter de serveur de base de données séparé.
Authentification de l'utilisateur
L'authentification intégrée sécurise l'accès à vos données de flotte, et l'enregistrement lors de la première visite simplifie la configuration initiale.
Pourquoi exécuter Tracktor sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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