Déployez Tracearr en un clic.
Tableau de bord de surveillance de flux unifié pour Plex, Jellyfin et Emby avec analyses en temps réel et détection de partage de compte.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tracearr
Tracearr est une plateforme de surveillance open source qui regroupe Plex, Jellyfin et Emby dans un tableau de bord unique. Suivez les flux actifs en temps réel, examinez l'historique complet des sessions avec les données de géolocalisation et explorez les analyses de la bibliothèque, le tout sans jongler avec plusieurs outils.
Contrairement à Tautulli ou Jellystat, Tracearr fonctionne simultanément sur les trois principaux serveurs multimédias. Son moteur de détection de partage intégré utilise six types de règles — y compris les déplacements impossibles et la vitesse de l'appareil — pour signaler automatiquement les activités de compte suspectes, protégeant ainsi votre serveur contre les abus.
Caractéristiques principales de Tracearr
Tableau de bord multi-serveur
Connectez Plex, Jellyfin et Emby à une seule interface et surveillez tous les serveurs à partir d'un tableau de bord unique.
Détection de partage
Six types de règles — y compris le déplacement impossible et les limites de flux simultanés — signalent et évaluent automatiquement les activités de compte suspectes.
Analyse de flux
Découvrez qui a regardé quoi, quand et sur quel appareil, avec les répartitions des codecs, les ratios de transcodage et l'utilisation de la bande passante par session.
Informations sur la bibliothèque
Pages dédiées à la distribution de qualité, au ROI du stockage, à la détection des doublons et aux métriques d'engagement pour l'ensemble de votre collection de médias.
Alertes en temps réel
Les webhooks Discord et les notifications personnalisées se déclenchent instantanément lorsque les règles de partage sont activées ou que les scores de confiance des utilisateurs diminuent.
Importation de données
Migrez l'historique de visionnage existant depuis Tautulli ou Jellystat afin de commencer avec un contexte complet, et non une page blanche.
Pourquoi exécuter Tracearr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
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