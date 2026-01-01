Traccar est un système de suivi GPS open-source complet qui prend en charge plus de 200 protocoles de communication et fonctionne avec pratiquement n'importe quel appareil GPS sur le marché. Des organisations de toutes tailles utilisent Traccar pour surveiller les véhicules, les actifs et le personnel en temps réel via une interface web intuitive comprenant des cartes interactives, des zones de géorepérage, des alertes de vitesse et des rapports de trajet détaillés.

L'auto-hébergement de Traccar sur votre propre VPS élimine les frais de licence récurrents par appareil facturés par les plateformes commerciales et maintient les données de localisation sensibles entièrement sous votre contrôle. Ce modèle déploie Traccar avec une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et à long terme de l'historique de suivi, des itinéraires et des analyses.