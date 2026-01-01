Plateforme open source de suivi GPS prenant en charge plus de 200 protocoles pour la supervision en temps réel des flottes et des actifs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Traccar
Traccar est un système de suivi GPS open-source complet qui prend en charge plus de 200 protocoles de communication et fonctionne avec pratiquement n'importe quel appareil GPS sur le marché. Des organisations de toutes tailles utilisent Traccar pour surveiller les véhicules, les actifs et le personnel en temps réel via une interface web intuitive comprenant des cartes interactives, des zones de géorepérage, des alertes de vitesse et des rapports de trajet détaillés.
L'auto-hébergement de Traccar sur votre propre VPS élimine les frais de licence récurrents par appareil facturés par les plateformes commerciales et maintient les données de localisation sensibles entièrement sous votre contrôle. Ce modèle déploie Traccar avec une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et à long terme de l'historique de suivi, des itinéraires et des analyses.
Caractéristiques principales de Traccar
200+ protocoles d'appareils
Connectez pratiquement n'importe quel traceur GPS, dongle OBD ou application pour smartphone avec prise en charge intégrée de plus de 200 protocoles de communication.
Suivi cartographique en temps réel
Surveillez les positions des appareils en direct sur OpenStreetMap ou Google Maps interactifs avec des mises à jour automatiques et la visualisation d'itinéraire.
Géorepérage et alertes
Définissez des zones de géorepérage et recevez des notifications instantanées pour les entrées, les sorties, les infractions de vitesse et les événements de mouvement.
Rapports de flotte
Générez des rapports complets sur les trajets, les arrêts, la distance, la consommation de carburant et l'analyse du comportement du conducteur.
Accès multi-utilisateur
Créez des comptes utilisateur avec partage d'appareils basé sur les autorisations pour les équipes, les départements ou les clients.
Intégration de l'API REST
Intégrez les données de suivi avec des systèmes externes et des tableaux de bord via une API REST bien documentée.
Pourquoi exécuter Traccar sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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