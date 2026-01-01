Déployez Tiny File Manager en un clic.
Gestionnaire de fichiers web PHP léger et monofichier pour télécharger, téléverser et organiser les fichiers du serveur depuis n'importe quel navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tiny File Manager
Tiny File Manager est un gestionnaire de fichiers compact et open source qui fonctionne entièrement comme un seul fichier PHP, vous offrant une interface complète basée sur un navigateur pour gérer les fichiers sur votre serveur sans clients SSH ou FTP. Il prend en charge le téléversement et le téléchargement de fichiers, la copie, le déplacement, le renommage, la suppression, la création d'archives et un éditeur de texte intégré — le tout accessible via une interface utilisateur web propre et réactive.
L'auto-hébergement de Tiny File Manager sur votre VPS garde vos fichiers sous votre contrôle et vous permet d'accorder un accès basé sur les rôles aux membres de l'équipe avec différents niveaux d'autorisation. Son empreinte minimale signifie qu'il fonctionne aux côtés de vos applications existantes sans ajouter de surcharge de ressources notable.
Caractéristiques principales de Tiny File Manager
Opérations de fichier complètes
Mettre en ligne, télécharger, copier, déplacer, renommer et supprimer des fichiers et des dossiers directement depuis le navigateur sans nécessiter d'accès SSH ou FTP.
Accès multi-utilisateur
Définissez plusieurs comptes d'utilisateur avec des mots de passe individuels et des niveaux d'autorisation, y compris des rôles en lecture seule pour un accès restreint.
Éditeur de texte intégré
Modifiez les fichiers de configuration, les scripts et le code directement dans le navigateur avec la prise en charge de la coloration syntaxique, sans avoir besoin d'un éditeur séparé.
Support d'archive
Créez des archives ZIP et extrayez des fichiers compressés via l'interface web, simplifiant les transferts par lots et les sauvegardes sans outils en ligne de commande.
Recherche de fichiers
Recherchez dans les répertoires par nom de fichier ou par contenu pour localiser rapidement des fichiers sans naviguer manuellement dans les arborescences de dossiers.
Pourquoi exécuter Tiny File Manager sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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