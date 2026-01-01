TimeTagger est un suivi du temps open-source basé sur le web, construit autour d'une chronologie interactive et d'un flux de travail basé sur des balises, plutôt que des hiérarchies de projets rigides. Conçu pour les freelances, les consultants et les particuliers qui facturent à l'heure, il remplace les logiciels de feuilles de temps encombrants par une interface utilisateur rapide et conviviale au clavier qui fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne et se synchronise sur tous les appareils.

L'auto-hébergement de TimeTagger sur votre propre VPS garde chaque minute enregistrée, chaque balise client et chaque exportation de facture sous votre contrôle — aucun SaaS tiers ne retient votre historique de facturation en otage, pas de frais par utilisateur, et aucun risque de fermeture de compte pendant une semaine chargée.