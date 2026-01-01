Déployez TimeTagger en un clic.
Suivi de temps personnel axé sur la confidentialité avec une chronologie interactive, des balises, des rapports et un flux de travail Pomodoro intégré.
Sélectionnez un forfait VPS pour TimeTagger
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec TimeTagger
TimeTagger est un suivi du temps open-source basé sur le web, construit autour d'une chronologie interactive et d'un flux de travail basé sur des balises, plutôt que des hiérarchies de projets rigides. Conçu pour les freelances, les consultants et les particuliers qui facturent à l'heure, il remplace les logiciels de feuilles de temps encombrants par une interface utilisateur rapide et conviviale au clavier qui fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne et se synchronise sur tous les appareils.
L'auto-hébergement de TimeTagger sur votre propre VPS garde chaque minute enregistrée, chaque balise client et chaque exportation de facture sous votre contrôle — aucun SaaS tiers ne retient votre historique de facturation en otage, pas de frais par utilisateur, et aucun risque de fermeture de compte pendant une semaine chargée.
Caractéristiques principales de TimeTagger
Chronologie interactive
Visualisez votre journée sur une chronologie zoomable où vous pouvez glisser, redimensionner et diviser des enregistrements pour correspondre exactement à la façon dont le travail s'est déroulé.
Suivi basé sur les tags
Évitez les arborescences de projets rigides et étiquetez le travail avec des balises libres, afin que le même enregistrement puisse appartenir à un client, une tâche et un code de facturation à la fois.
Rapports PDF et CSV
Générez des rapports filtrés par balise, période ou cible et exportez-les au format PDF ou CSV pour la facturation, la comptabilité et les mises à jour d'équipe.
Objectifs et Pomodoro
Définissez des objectifs horaires quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et exécutez des sessions Pomodoro ciblées directement dans le suivi — aucune application supplémentaire n'est requise.
Synchronisation multi-appareils
Suivez depuis un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone avec l'interface utilisateur web réactive et synchronisez automatiquement chaque modification avec votre serveur auto-hébergé.
Confidentialité par conception
Toutes les données sont stockées dans une base de données SQLite locale sur votre VPS, de sorte que les noms des clients, les heures et les données de facturation n'atteignent jamais un cloud tiers.
Pourquoi exécuter TimeTagger sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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