Déployez TiddlyWiki en un clic.
Carnet personnel non linéaire open source pour capturer, organiser et partager des informations à votre manière.
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Ce que vous pouvez construire avec TiddlyWiki
TiddlyWiki est un wiki open-source unique qui stocke tout sous forme d'unités individuelles appelées tiddlers — notes, tâches, images, extraits de code et toute autre information. Contrairement aux outils de prise de notes hiérarchiques, les tiddlers peuvent être liés, étiquetés et transclus librement, de sorte que votre base de connaissances se développe de manière organique sans forcer le contenu dans des dossiers ou des catégories.
L'auto-hébergement de TiddlyWiki sur un VPS maintient vos notes et votre base de connaissances personnelle entièrement privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur. Ce déploiement exécute TiddlyWiki en mode serveur, offrant une synchronisation multi-appareils et un stockage persistant sauvegardé par un volume nommé — ainsi vos tiddlers ne sont jamais perdus entre les redémarrages de conteneurs.
Caractéristiques principales de TiddlyWiki
Structure de notes non-linéaire
Les Tiddlers se lient et s'intègrent librement les uns aux autres, afin que vous puissiez construire un graphe de connaissances sans être contraint par des dossiers ou des hiérarchies rigides.
Balises et filtrage
Étiquetez n'importe quel tiddler et utilisez le puissant langage de filtre pour créer des listes, des tableaux et des vues dynamiques qui se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure que vous ajoutez du contenu.
Wikitexte et macros
Le langage de balisage de TiddlyWiki prend en charge la transclusion, les macros et les widgets personnalisés afin que vous puissiez créer des modèles et des composants réutilisables dans tout votre wiki.
Mode serveur persistant
Propulsé par Node.js, ce déploiement enregistre chaque modification sur le disque immédiatement, ainsi vos notes sont durables et accessibles depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
Écosystème de plugins
Étendez TiddlyWiki avec des plugins pour le rendu Markdown, la coloration syntaxique du code, les tableaux kanban, les diagrammes et de nombreuses autres fonctionnalités de la bibliothèque de plugins.
Pourquoi exécuter TiddlyWiki sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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