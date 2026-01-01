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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec TiddlyWiki

TiddlyWiki est un wiki open-source unique qui stocke tout sous forme d'unités individuelles appelées tiddlers — notes, tâches, images, extraits de code et toute autre information. Contrairement aux outils de prise de notes hiérarchiques, les tiddlers peuvent être liés, étiquetés et transclus librement, de sorte que votre base de connaissances se développe de manière organique sans forcer le contenu dans des dossiers ou des catégories.

L'auto-hébergement de TiddlyWiki sur un VPS maintient vos notes et votre base de connaissances personnelle entièrement privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur. Ce déploiement exécute TiddlyWiki en mode serveur, offrant une synchronisation multi-appareils et un stockage persistant sauvegardé par un volume nommé — ainsi vos tiddlers ne sont jamais perdus entre les redémarrages de conteneurs.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de TiddlyWiki

Structure de notes non-linéaire

Les Tiddlers se lient et s'intègrent librement les uns aux autres, afin que vous puissiez construire un graphe de connaissances sans être contraint par des dossiers ou des hiérarchies rigides.

Balises et filtrage

Étiquetez n'importe quel tiddler et utilisez le puissant langage de filtre pour créer des listes, des tableaux et des vues dynamiques qui se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure que vous ajoutez du contenu.

Wikitexte et macros

Le langage de balisage de TiddlyWiki prend en charge la transclusion, les macros et les widgets personnalisés afin que vous puissiez créer des modèles et des composants réutilisables dans tout votre wiki.

Mode serveur persistant

Propulsé par Node.js, ce déploiement enregistre chaque modification sur le disque immédiatement, ainsi vos notes sont durables et accessibles depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.

Écosystème de plugins

Étendez TiddlyWiki avec des plugins pour le rendu Markdown, la coloration syntaxique du code, les tableaux kanban, les diagrammes et de nombreuses autres fonctionnalités de la bibliothèque de plugins.

Pourquoi exécuter TiddlyWiki sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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