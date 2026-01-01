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Plateforme IoT open source pour la gestion des appareils, la collecte de télémétrie en temps réel et la visualisation de tableaux de bord personnalisés.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ThingsBoard

ThingsBoard est une plateforme IoT open-source qui gère le cycle de vie complet des déploiements d'appareils connectés — de l'approvisionnement des appareils et de la gestion des identifiants jusqu'à l'ingestion de télémétrie en temps réel, le traitement d'événements complexes et la visualisation de tableaux de bord personnalisés. Il prend en charge les protocoles MQTT, HTTP et CoAP prêts à l'emploi, le rendant compatible avec pratiquement n'importe quel microcontrôleur, capteur industriel ou passerelle.

L'auto-hébergement de ThingsBoard sur votre propre VPS signifie que les données de vos appareils ne quittent jamais votre infrastructure — ce qui est essentiel pour les déploiements industriels, médicaux et de bâtiments intelligents soumis aux exigences de souveraineté des données. Avec la prise en charge multi-locataire, une seule instance ThingsBoard peut servir des environnements isolés pour différentes équipes, clients ou projets.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ThingsBoard

Tableaux de bord en temps réel

Créez des tableaux de bord personnalisés avec des dizaines de types de widgets — graphiques, jauges, cartes et tableaux — qui se mettent à jour en temps réel à mesure que les appareils envoient des données de télémétrie.

Moteur de règles visuel

Traitez les données des appareils avec un éditeur de chaînes de règles par glisser-déposer qui déclenche des alarmes, transforme les charges utiles et transmet les événements à des systèmes externes.

Connectivité des dispositifs MQTT

Connectez des capteurs et des microcontrôleurs via MQTT, HTTP ou CoAP en utilisant des jetons d'accès par appareil sans nécessiter de courtier supplémentaire.

Gestion de parc d'appareils

Organiser les appareils en groupes, attribuer des attributs partagés, gérer les mises à jour du micrologiciel et suivre l'état des appareils sur l'ensemble de votre parc.

Support multi-locataire

Créez des comptes de locataire isolés avec leurs propres appareils, tableaux de bord et rôles d'utilisateur — idéal pour les entreprises de produits gérant les déploiements clients.

Alarmes et Notifications

Définissez des alarmes basées sur des seuils ou des règles qui envoient des notifications par e-mail, webhook ou plateforme lorsque les conditions de l'appareil sont remplies.

Pourquoi exécuter ThingsBoard sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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