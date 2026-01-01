Déployez TeslaMate en un clic.
Enregistreur de données auto-hébergé pour votre Tesla qui enregistre chaque trajet, charge et statistique de voyage avec de magnifiques tableaux de bord Grafana.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec TeslaMate
TeslaMate est un enregistreur de données open-source pour les propriétaires de Tesla qui se connecte à l'API Tesla, interroge en continu la télémétrie de votre voiture et stocke chaque trajet, charge, mise à jour logicielle et événement d'inactivité dans une base de données PostgreSQL. Conçu autour d'une application web Phoenix épurée et d'une instance Grafana dédiée avec deux douzaines de tableaux de bord pré-construits, il vous offre un aperçu historique de l'efficacité, de la dégradation de la batterie, des coûts de recharge et des habitudes de conduite que l'application Tesla ne révèle pas.
L'auto-hébergement de TeslaMate sur votre VPS maintient la confidentialité de chaque kilomètre de données de conduite — aucun service d'analyse tiers n'ingère vos lieux de trajet, votre historique de recharge ou vos habitudes de réveil. Les PostgreSQL, Grafana et broker MQTT inclus fonctionnent entièrement sur votre VPS, et vous vous connectez à TeslaMate une seule fois avec votre compte Tesla pour commencer à collecter des données.
Caractéristiques principales de TeslaMate
Journalisation de la conduite et de la recharge
L'interrogation continue capture chaque trajet, session de recharge, mise à jour logicielle et événement de stationnement, avec des horodatages de début et de fin précis ainsi que les emplacements.
Tableaux de bord Grafana préconçus
Deux douzaines de tableaux de bord visualisent d'emblée l'efficacité, l'autonomie, les coûts de recharge, l'usure des pneus et la dégradation de la batterie — aucune configuration Grafana n'est requise.
Trajet et résolution d'adresse
Le géocodage inversé transforme les coordonnées GPS brutes en adresses nommées afin que l'historique des trajets vous affiche des noms de lieux réels, et non des coordonnées.
Suivi de l'état de la batterie
Les graphiques de dégradation de la batterie à long terme et la perte de capacité projetée vous aident à prendre des décisions éclairées concernant le remplacement ou les réclamations de garantie.
Rapports de coûts de recharge
Configurez les tarifs par emplacement pour calculer les coûts de recharge exacts par session, les estimations de facture mensuelle et les économies par rapport à l'essence.
Intégration MQTT
L'état en direct de la voiture publié via MQTT s'intègre à Home Assistant, openHAB, ou toute autre plateforme domotique compatible MQTT.
Pourquoi exécuter TeslaMate sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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