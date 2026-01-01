Déployez Teedy en un clic d'installation.
Système de gestion documentaire open source avec OCR et recherche en texte intégral pour organiser les numérisations, les PDF et les fichiers.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Teedy
Teedy est un système de gestion de documents open source qui transforme une pile de papiers scannés, de PDF et de fichiers numériques en une archive structurée et consultable. Chaque document téléchargé est traité par OCR afin que son texte devienne entièrement consultable, et un système flexible de balises, de catégories hiérarchiques et de métadonnées personnalisées permet d'organiser de grandes collections. Une interface web réactive et épurée, des comptes multi-utilisateurs avec des permissions granulaires et une API REST complète le rendent adapté aussi bien aux particuliers qu'aux petites équipes.
L'auto-hébergement de Teedy sur votre propre VPS garde les documents sensibles — contrats, factures, dossiers fiscaux et documents d'identité — au sein d'une infrastructure que vous contrôlez au lieu d'un cloud tiers, tout en offrant l'OCR, la recherche en texte intégral et un versionnement compatible avec les audits dès l'installation.
Caractéristiques principales de Teedy
Extraction de texte OCR
Extrait automatiquement le texte des images numérisées et des PDF à l'aide de l'OCR intégré, rendant chaque document entièrement consultable.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans l'intégralité des archives par contenu de document, balises ou métadonnées pour localiser n'importe quel fichier en quelques secondes.
Étiquettes et métadonnées
Organisez les documents avec des balises hiérarchiques, des champs de métadonnées personnalisés et des relations au lieu d'arborescences de dossiers rigides.
Permissions multi-utilisateurs
Créez des comptes utilisateur et de groupe avec des listes de contrôle d'accès granulaires afin que les équipes partagent des documents en toute sécurité.
API REST et automatisation
Automatisez les mises en ligne, l'ingestion et les intégrations via une API REST complète et la prise en charge de l'importation par e-mail.
Pourquoi exécuter Teedy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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