Déployez Tdarr en un clic.
Automatisation du transcodage multimédia distribué qui utilise FFmpeg et HandBrake pour ré-encoder et vérifier l'intégrité de toute votre bibliothèque.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tdarr
Tdarr est un système de transcodage multimédia distribué open-source conçu pour automatiser la conversion, la compression et la vérification de l'intégrité des bibliothèques vidéo et audio à grande échelle. Il coordonne un serveur central avec un ou plusieurs nœuds de travail, chacun exécutant des tâches FFmpeg ou HandBrake en parallèle, de sorte que les grandes bibliothèques sont traitées efficacement sans intervention manuelle.
L'auto-hébergement de Tdarr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les profils d'encodage, les pipelines de plugins et les paramètres d'accélération matérielle. Étant donné que le transcodage se produit sur votre infrastructure, il n'y a pas de frais de traitement dans le cloud, pas de limites de taille de fichier et pas de dépendance vis-à-vis de services tiers — vos médias restent privés et la puissance de calcul s'adapte à votre VPS.
Caractéristiques principales de Tdarr
Travailleurs de nœuds distribués
Déployez plusieurs nœuds de travail qui se connectent à un serveur central, distribuant les tâches de transcodage sur les ressources CPU et GPU disponibles pour un traitement plus rapide de la bibliothèque.
Système de pipeline d'extensions
Chaînez des plugins communautaires ou personnalisés pour créer des flux de travail conditionnels — filtrez par codec, conteneur, résolution ou débit binaire et appliquez automatiquement différents profils d'encodage.
Support FFmpeg et HandBrake
Basculez entre FFmpeg et HandBrake par tâche, offrant un accès à la gamme complète de codecs et de préréglages d'encodage pris en charge par chaque outil, sans configuration supplémentaire.
Vérification de l'état de santé de la bibliothèque
Analyser automatiquement les fichiers pour détecter la corruption, les métadonnées incorrectes ou les flux manquants, et signaler ou ré-encoder les fichiers problématiques avant qu'ils ne causent des problèmes de lecture.
Tableau de bord de statistiques en temps réel
Surveillez la progression du transcodage, les économies d'espace, la profondeur de la file d'attente et l'état des processus depuis une interface utilisateur web unique, sans avoir besoin d'outils de surveillance externes.
Pourquoi exécuter Tdarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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