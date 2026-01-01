Tdarr est un système de transcodage multimédia distribué open-source conçu pour automatiser la conversion, la compression et la vérification de l'intégrité des bibliothèques vidéo et audio à grande échelle. Il coordonne un serveur central avec un ou plusieurs nœuds de travail, chacun exécutant des tâches FFmpeg ou HandBrake en parallèle, de sorte que les grandes bibliothèques sont traitées efficacement sans intervention manuelle.

L'auto-hébergement de Tdarr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les profils d'encodage, les pipelines de plugins et les paramètres d'accélération matérielle. Étant donné que le transcodage se produit sur votre infrastructure, il n'y a pas de frais de traitement dans le cloud, pas de limites de taille de fichier et pas de dépendance vis-à-vis de services tiers — vos médias restent privés et la puissance de calcul s'adapte à votre VPS.