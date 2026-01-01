Déployez Tautulli en un clic.
Outil de suivi et d'analyse pour Plex Media Server, avec statistiques détaillées et notifications personnalisées.
Sélectionnez un forfait VPS pour Tautulli
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Tautulli
Tautulli, un outil de surveillance et de suivi basé sur Python, conçu spécifiquement pour Plex Media Server. Il enregistre chaque événement de lecture — qui a regardé quoi, quand, à quelle qualité et depuis quel appareil — et présente les données sous forme de graphiques détaillés et de tableaux d'historique filtrables.
L'auto-hébergement de Tautulli sur un VPS, à côté ou séparément de votre serveur Plex, vous offre des statistiques persistantes et la livraison de notifications via Discord, Slack, Telegram et e-mail, sans dépendre des services cloud de Plex. Il se connecte à n'importe quel serveur Plex via le réseau.
Caractéristiques principales de Tautulli
Historique de lecture
Chaque flux est enregistré avec l'utilisateur, l'appareil, la qualité et la durée afin que vous ayez un enregistrement complet de l'activité du serveur multimédia.
Notifications personnalisées
Envoyer des alertes pour le nouveau contenu, les démarrages de flux, les transcodages ou les connexions utilisateur via Discord, Slack, Telegram, e-mail, et plus encore.
Tableau de bord des statistiques
Des graphiques visuels affichent les flux simultanés, l'utilisation de la bande passante, les médias populaires et l'activité par utilisateur sur n'importe quelle période.
Support newsletter
Générez et envoyez automatiquement des newsletters par e-mail mettant en avant les films et épisodes récemment ajoutés à vos utilisateurs Plex.
Pourquoi exécuter Tautulli sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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