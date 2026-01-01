Tautulli, un outil de surveillance et de suivi basé sur Python, conçu spécifiquement pour Plex Media Server. Il enregistre chaque événement de lecture — qui a regardé quoi, quand, à quelle qualité et depuis quel appareil — et présente les données sous forme de graphiques détaillés et de tableaux d'historique filtrables.

L'auto-hébergement de Tautulli sur un VPS, à côté ou séparément de votre serveur Plex, vous offre des statistiques persistantes et la livraison de notifications via Discord, Slack, Telegram et e-mail, sans dépendre des services cloud de Plex. Il se connecte à n'importe quel serveur Plex via le réseau.