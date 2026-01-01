Déployez TaskTrove en un clic.
Gestionnaire de tâches personnel auto-hébergé avec analyse du langage naturel, tâches récurrentes, et vues Kanban et calendrier.
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Ce que vous pouvez construire avec TaskTrove
TaskTrove est une application de gestion des tâches légère et auto-hébergée qui stocke toutes les données sous forme de fichiers JSON simples — aucune base de données n'est requise. Elle analyse les entrées en langage naturel pour les dates et les heures, prend en charge un nombre illimité de sous-tâches et de modèles de tâches récurrentes, et organise le travail en projets avec des étiquettes à code couleur. Plusieurs vues — liste, tableau Kanban et calendrier — vous permettent de travailler avec les tâches dans la disposition qui convient le mieux au moment.
Contrairement aux applications de tâches basées sur le cloud qui synchronisent les données via des serveurs tiers, TaskTrove fonctionne entièrement sur votre propre VPS, sans suivi, sans analyse d'utilisation et sans dépendances API externes. Les données de tâche sont stockées sous forme de fichiers JSON lisibles qui peuvent être sauvegardés, transférés ou inspectés avec n'importe quel éditeur de texte.
Caractéristiques principales de TaskTrove
Analyse du langage naturel
Tapez "demain à 14h" ou "chaque vendredi" pour définir des dates d'échéance et des plannings récurrents sans utiliser de sélecteur de date.
Vues Kanban et calendrier
Basculez entre les vues Liste, Tableau Kanban et Calendrier pour travailler sur vos tâches dans la vue qui correspond le mieux à votre objectif actuel.
Modèles de tâches récurrentes
Définissez des règles de récurrence quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou entièrement personnalisées afin que les tâches routinières se replanifient automatiquement sans saisie manuelle.
Organisation du projet
Regroupez les tâches en projets avec des sections, des étiquettes à code couleur et des sous-tâches illimitées pour que le travail complexe reste structuré et navigable.
Stockage basé sur les fichiers
Toutes les tâches sont stockées sous forme de fichiers JSON simples — faciles à sauvegarder, à transférer vers une autre instance, ou à lire directement sans outil de base de données.
Pourquoi exécuter TaskTrove sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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