TaskTrove est une application de gestion des tâches légère et auto-hébergée qui stocke toutes les données sous forme de fichiers JSON simples — aucune base de données n'est requise. Elle analyse les entrées en langage naturel pour les dates et les heures, prend en charge un nombre illimité de sous-tâches et de modèles de tâches récurrentes, et organise le travail en projets avec des étiquettes à code couleur. Plusieurs vues — liste, tableau Kanban et calendrier — vous permettent de travailler avec les tâches dans la disposition qui convient le mieux au moment.

Contrairement aux applications de tâches basées sur le cloud qui synchronisent les données via des serveurs tiers, TaskTrove fonctionne entièrement sur votre propre VPS, sans suivi, sans analyse d'utilisation et sans dépendances API externes. Les données de tâche sont stockées sous forme de fichiers JSON lisibles qui peuvent être sauvegardés, transférés ou inspectés avec n'importe quel éditeur de texte.