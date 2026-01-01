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KVM 1
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
641,99MAD
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Syncthing

Syncthing est un outil de synchronisation de fichiers décentralisé qui synchronise continuellement les fichiers entre vos appareils sans aucun serveur central. Toutes les données restent sur vos appareils et sont transférées avec un chiffrement TLS et une confidentialité persistante parfaite — pas d'intermédiaire cloud, aucun compte requis.

L'auto-hébergement de Syncthing sur un VPS crée un nœud de synchronisation persistant qui reste en ligne 24h/24 et 7j/7, garantissant que tous vos appareils restent à jour même lorsque certains sont hors ligne. Avec la prise en charge du versionnement de dossiers, de la gestion des conflits et des clients multiplateformes, Syncthing est l'alternative axée sur la confidentialité à Dropbox et Google Drive.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Syncthing

Pas de serveur central

Les fichiers se synchronisent directement entre vos appareils sans stockage cloud tiers, gardant vos données entièrement sous votre contrôle.

Chiffrement de bout en bout

Tous les transferts utilisent TLS avec une confidentialité persistante parfaite, garantissant que vos fichiers ne peuvent pas être interceptés ou lus par quiconque d'autre.

Modes de dossier flexibles

Configurez les dossiers en mode envoi seul, réception seule ou bidirectionnel pour contrôler précisément comment les données circulent entre les appareils.

Gestion de versions de fichiers

Conservez les versions historiques des fichiers modifiés ou supprimés avec des politiques de rétention configurables pour récupérer des modifications accidentelles.

Clients multiplateformes

Les clients natifs pour Linux, Windows, macOS et Android maintiennent chaque appareil synchronisé à partir d'un seul nœud VPS persistant.

Pourquoi exécuter Syncthing sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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