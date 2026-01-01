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Soirées de visionnage Plex — organisez des soirées cinéma et télé synchronisées avec vos amis et votre famille sur plusieurs serveurs Plex.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec SyncLounge

SyncLounge est un coordinateur de "soirées de visionnage" auto-hébergé pour Plex Media Server. Il synchronise la lecture sur plusieurs clients Plex en temps réel — lorsqu'un spectateur met en pause, tout le monde met en pause ; lorsqu'un spectateur avance, tout le monde le rattrape. Chaque spectateur diffuse depuis son propre serveur Plex, de sorte que l'hôte n'a pas à partager sa bibliothèque ni à se soucier de la bande passante — SyncLounge se contente d'aligner les horloges de lecture et fournit un salon de discussion pour le groupe.

L'auto-hébergement de SyncLounge sur un VPS permet de garder les soirées de visionnage sous votre contrôle, les utilisateurs se connectant via leurs comptes Plex existants et se connectant à leurs propres serveurs Plex. Le support optionnel de liste blanche restreint votre instance aux amis, à la famille ou aux utilisateurs d'un serveur Plex spécifique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de SyncLounge

Synchronisation de la lecture en temps réel

Les actions de lecture, pause, recherche et volume se synchronisent entre tous les participants en quelques millisecondes, afin que toute la pièce reste synchronisée.

Chat de groupe intégré

Chaque salle comprend une barre latérale de chat intégrée afin que les spectateurs puissent réagir et discuter sans quitter le lecteur.

Prise en charge multi-serveurs

Chaque spectateur diffuse depuis son propre serveur Plex, ainsi l'hôte n'a pas besoin de partager l'accès à la bibliothèque ni de consommer de la bande passante d'envoi.

Plex authentification unique

Les utilisateurs s'authentifient avec leurs comptes Plex existants — pas d'inscription séparée, pas de mot de passe supplémentaire à retenir.

Liste blanche d'accès facultative

La variable AUTH_LIST restreint l'accès à des noms d'utilisateur Plex, des e-mails ou des identifiants de machine serveur spécifiques pour les déploiements privés.

Pourquoi exécuter SyncLounge sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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