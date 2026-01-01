SyncLounge est un coordinateur de "soirées de visionnage" auto-hébergé pour Plex Media Server. Il synchronise la lecture sur plusieurs clients Plex en temps réel — lorsqu'un spectateur met en pause, tout le monde met en pause ; lorsqu'un spectateur avance, tout le monde le rattrape. Chaque spectateur diffuse depuis son propre serveur Plex, de sorte que l'hôte n'a pas à partager sa bibliothèque ni à se soucier de la bande passante — SyncLounge se contente d'aligner les horloges de lecture et fournit un salon de discussion pour le groupe.

L'auto-hébergement de SyncLounge sur un VPS permet de garder les soirées de visionnage sous votre contrôle, les utilisateurs se connectant via leurs comptes Plex existants et se connectant à leurs propres serveurs Plex. Le support optionnel de liste blanche restreint votre instance aux amis, à la famille ou aux utilisateurs d'un serveur Plex spécifique.