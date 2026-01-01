Déployez SyncLounge en un clic.
Soirées de visionnage Plex — organisez des soirées cinéma et télé synchronisées avec vos amis et votre famille sur plusieurs serveurs Plex.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SyncLounge
SyncLounge est un coordinateur de "soirées de visionnage" auto-hébergé pour Plex Media Server. Il synchronise la lecture sur plusieurs clients Plex en temps réel — lorsqu'un spectateur met en pause, tout le monde met en pause ; lorsqu'un spectateur avance, tout le monde le rattrape. Chaque spectateur diffuse depuis son propre serveur Plex, de sorte que l'hôte n'a pas à partager sa bibliothèque ni à se soucier de la bande passante — SyncLounge se contente d'aligner les horloges de lecture et fournit un salon de discussion pour le groupe.
L'auto-hébergement de SyncLounge sur un VPS permet de garder les soirées de visionnage sous votre contrôle, les utilisateurs se connectant via leurs comptes Plex existants et se connectant à leurs propres serveurs Plex. Le support optionnel de liste blanche restreint votre instance aux amis, à la famille ou aux utilisateurs d'un serveur Plex spécifique.
Caractéristiques principales de SyncLounge
Synchronisation de la lecture en temps réel
Les actions de lecture, pause, recherche et volume se synchronisent entre tous les participants en quelques millisecondes, afin que toute la pièce reste synchronisée.
Chat de groupe intégré
Chaque salle comprend une barre latérale de chat intégrée afin que les spectateurs puissent réagir et discuter sans quitter le lecteur.
Prise en charge multi-serveurs
Chaque spectateur diffuse depuis son propre serveur Plex, ainsi l'hôte n'a pas besoin de partager l'accès à la bibliothèque ni de consommer de la bande passante d'envoi.
Plex authentification unique
Les utilisateurs s'authentifient avec leurs comptes Plex existants — pas d'inscription séparée, pas de mot de passe supplémentaire à retenir.
Liste blanche d'accès facultative
La variable AUTH_LIST restreint l'accès à des noms d'utilisateur Plex, des e-mails ou des identifiants de machine serveur spécifiques pour les déploiements privés.
Pourquoi exécuter SyncLounge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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