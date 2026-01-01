Déployez Swing Music en un clic.
Serveur de streaming musical auto-hébergé avec une interface similaire à Spotify pour votre collection audio personnelle, des mix quotidiens, des paroles et la prise en charge du FLAC.
Sélectionnez un forfait VPS pour Swing Music
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Swing Music
Swing Music offre à votre collection audio personnelle l'expérience de qualité streaming que les services commerciaux proposent — sans frais d'abonnement, restrictions de licence ou compression audio. Il scanne automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et organise tout par artiste, album et genre grâce à une interface web soignée qui inclut les pochettes d'album, l'affichage des paroles et des mix quotidiens personnalisés générés à partir de votre historique d'écoute.
L'auto-hébergement sur votre VPS vous offre un accès à distance fiable à votre bibliothèque depuis n'importe où, sans dépendre des vitesses d'upload domestiques ou des IP dynamiques. Les formats FLAC et sans perte sont lus nativement, de sorte que votre fidélité audio n'est jamais compromise, et les profils multi-utilisateurs signifient que toute la famille peut partager une seule bibliothèque tout en conservant des historiques d'écoute séparés.
Caractéristiques principales de Swing Music
Streaming audio sans perte
Diffuse FLAC et d'autres formats sans perte nativement, sans transcodage ni compression, préservant la qualité audio complète de vos enregistrements.
Mixes quotidiens
Génère des playlists personnalisées à partir de votre historique d'écoute, mettant en avant les albums que vous n'avez pas écoutés récemment et gardant votre bibliothèque à jour.
Affichage des paroles
Affiche les paroles synchronisées pendant la lecture afin que vous puissiez suivre sans passer à une application ou un onglet de navigateur séparé.
Scrobbling Last.fm
Enregistre automatiquement chaque morceau que vous écoutez sur Last.fm, maintenant à jour vos statistiques d'écoute et vos recommandations musicales.
Profils multi-utilisateurs
Chaque utilisateur conserve son propre historique d'écoute, ses favoris et ses recommandations tout en partageant la même bibliothèque musicale sur le serveur.
Pourquoi exécuter Swing Music sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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