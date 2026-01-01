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Serveur de mangas et de bandes dessinées auto-hébergé qui met à disposition des centaines de sources Tachiyomi sur n'importe quel navigateur web.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Suwayomi

Suwayomi-Server est un serveur de lecture de mangas et de bandes dessinées auto-hébergé — une réécriture pour ordinateur de l'application Android populaire Tachiyomi. Il se connecte à des centaines de sources de mangas via le même écosystème d'extensions que Tachiyomi, vous donnant accès à une vaste bibliothèque de titres depuis une interface web épurée et accessible sur n'importe quel appareil. Contrairement aux services de mangas basés sur le cloud avec des catalogues limités et des abonnements payants, Suwayomi fonctionne entièrement sur votre propre serveur sans frais récurrents.

Tout l'historique de lecture, les données de la bibliothèque et les téléchargements sont stockés localement. Suwayomi prend en charge les mises à jour automatiques de la bibliothèque, les téléchargements de chapitres au format CBZ, le support du catalogue OPDS pour les applications de liseuses dédiées, et une expérience de lecture personnalisable — en faisant une plateforme auto-hébergée complète pour les amateurs de mangas et de bandes dessinées.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Suwayomi

Des centaines de sources

Connectez-vous à des centaines de sources de mangas et de bandes dessinées en utilisant l'écosystème d'extensions Tachiyomi, couvrant des sites dans des dizaines de langues et de genres.

Mises à jour automatiques de la bibliothèque

Définissez un intervalle de mise à jour et Suwayomi vérifie automatiquement toutes les séries suivies pour les nouveaux chapitres, gardant votre bibliothèque à jour sans rafraîchissement manuel.

Téléchargements de chapitres hors ligne

Téléchargez les chapitres pour une lecture hors ligne, enregistrés en option sous forme d'archives CBZ compatibles avec toute application de lecture de bandes dessinées.

Prise en charge du catalogue OPDS

Le catalogue OPDS intégré permet aux applications de liseuse comme KOReader et Panels de se connecter directement à votre bibliothèque Suwayomi pour la lecture sur des appareils dédiés.

Lecteur basé sur un navigateur

Lisez des mangas directement dans le navigateur avec un lecteur complet prenant en charge les mises en page personnalisées, les modes d'affichage des pages et les paramètres de sens de lecture.

Pourquoi exécuter Suwayomi sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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