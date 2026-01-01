Déployez Sure en un clic.
Application de finances personnelles auto-hébergée pour suivre votre patrimoine net, vos comptes, vos transactions et vos investissements, avec une maîtrise totale de vos données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Sure
Sure est une application de gestion de finances personnelles et de patrimoine open-source, maintenue par la communauté, conçue pour les personnes qui souhaitent un contrôle total de leurs données financières. Elle suit les comptes bancaires, les investissements et les prêts, enregistre et catégorise les transactions, surveille la valeur nette au fil du temps et prend en charge les foyers multi-utilisateurs — le tout stocké dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux outils financiers hébergés, Sure fonctionne entièrement sur votre serveur, sans abonnement SaaS, sans partage de données avec des tiers et sans risque d'interruption de service. L'intégration optionnelle d'OpenAI ajoute une catégorisation des transactions basée sur l'IA et des requêtes financières en langage naturel. Un worker Sidekiq en arrière-plan gère les importations planifiées et les notifications, tandis que l'application principale sert le tableau de bord interactif.
Caractéristiques principales de Sure
Tableau de bord du patrimoine net
Regroupez tous les soldes de compte en une seule vue de la valeur nette qui se met à jour au fur et à mesure que les transactions sont enregistrées, offrant une image claire de la santé financière globale.
Gestion des comptes
Suivez les comptes courants, d'épargne, de carte de crédit, de prêt et d'investissement depuis une interface unique avec l'historique complet des transactions pour chacun.
Catégorisation des transactions
Importer, organiser et catégoriser les transactions avec une automatisation basée sur des règles et des ajustements manuels pour élaborer des rapports de dépenses précis.
Suivi du portefeuille d'investissement
Surveillez les avoirs en actions et la performance du portefeuille avec des données de prix en direct extraites de Yahoo Finance ou Twelve Data selon un calendrier configurable.
Assistant financier IA
L'intégration optionnelle d'OpenAI permet des requêtes en langage naturel concernant les habitudes de dépenses et la catégorisation automatisée des transactions importées.
Foyers multi-utilisateurs
Invitez les membres du foyer avec leurs propres comptes tout en partageant les budgets et les objectifs financiers sur la même instance auto-hébergée.
Pourquoi exécuter Sure sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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