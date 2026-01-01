Super Productivity unifie la gestion des tâches, le suivi du temps et les intégrations d'outils de développement en une seule application. Il combine des listes de tâches structurées avec la gestion du temps basée sur la méthode Pomodoro, la génération automatique de feuilles de temps et des intégrations directes avec Jira, GitHub, GitLab et Trello — ainsi les problèmes assignés sont intégrés à votre liste de tâches sans saisie manuelle et les journaux de travail sont synchronisés automatiquement.

L'auto-hébergement sur votre VPS rend Super Productivity accessible depuis n'importe quel navigateur sans installer d'application de bureau, tout en conservant vos données de tâches, les détails de vos clients et vos habitudes de travail sur une infrastructure que vous contrôlez. Pas d'analyse, pas de télémétrie et pas de frais par utilisateur.