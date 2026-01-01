Déployez Super Productivity en un clic.
Gestionnaire de tâches avancé combinant des listes de tâches, le suivi du temps, un minuteur Pomodoro et des intégrations avec Jira, GitHub et GitLab dans un seul outil.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Super Productivity
Super Productivity unifie la gestion des tâches, le suivi du temps et les intégrations d'outils de développement en une seule application. Il combine des listes de tâches structurées avec la gestion du temps basée sur la méthode Pomodoro, la génération automatique de feuilles de temps et des intégrations directes avec Jira, GitHub, GitLab et Trello — ainsi les problèmes assignés sont intégrés à votre liste de tâches sans saisie manuelle et les journaux de travail sont synchronisés automatiquement.
L'auto-hébergement sur votre VPS rend Super Productivity accessible depuis n'importe quel navigateur sans installer d'application de bureau, tout en conservant vos données de tâches, les détails de vos clients et vos habitudes de travail sur une infrastructure que vous contrôlez. Pas d'analyse, pas de télémétrie et pas de frais par utilisateur.
Caractéristiques principales de Super Productivity
Suivi du temps intégré
Suivez le temps par tâche avec la génération automatique de feuilles de temps — idéal pour la facturation client, le reporting de sprint et pour comprendre où vont vos heures.
Minuteur Pomodoro
Prise en charge intégrée de la technique Pomodoro avec des intervalles de travail et de pause configurables, ainsi que des rappels pour maintenir la concentration et prévenir l'épuisement professionnel.
Synchronisation Jira et GitHub
Auto-importer les tickets Jira assignés et les problèmes GitHub dans votre liste de tâches et renvoyer les journaux de travail pour maintenir la synchronisation des outils de projet.
Sous-tâches et projets
Organisez le travail avec des sous-tâches hiérarchiques, des projets et des balises à code couleur afin que les initiatives complexes restent structurées et gérables.
Indicateurs de productivité
Enregistre les tâches terminées, le temps de concentration et les schémas quotidiens au fil du temps, afin que vous puissiez identifier les goulots d'étranglement de votre flux de travail et améliorer vos habitudes.
Pourquoi exécuter Super Productivity sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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