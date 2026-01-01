Déployez SuggestArr en un clic.
Moteur de recommandation de médias automatisé qui analyse l'historique de visionnage et demande du contenu similaire via Seer.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SuggestArr
SuggestArr se connecte à votre serveur média (Jellyfin, Plex ou Emby) et à votre instance Seerr pour automatiser le cycle de découverte et de demande de médias. Il lit l'historique de visionnage récent, trouve des films et des séries TV similaires via la base de données TMDb, et soumet automatiquement des demandes de téléchargement selon un calendrier configurable — bouclant ainsi la boucle entre ce que vous regardez aujourd'hui et ce qui apparaît dans votre bibliothèque demain.
Contrairement aux flux de travail de demande manuels, SuggestArr fonctionne de manière autonome. Un mode IA optionnel utilisant n'importe quelle API compatible OpenAI (y compris Ollama local) ajoute des recommandations hyper-personnalisées avec une recherche en langage naturel. La configuration s'effectue via un assistant d'interface web après le déploiement — aucune information d'identification API n'est requise au moment du déploiement.
Caractéristiques principales de SuggestArr
Analyse de l'historique de visionnage
Lit l'historique de lecture récent de Jellyfin, Plex ou Emby pour identifier ce que les utilisateurs regardent et proposer des candidats pertinents pour de nouvelles recommandations.
Soumission automatisée de demande
Envoie des requêtes média directement à votre instance Seer selon un calendrier cron configurable, sans aucune intervention manuelle requise après la configuration initiale.
Recommandations propulsées par TMDb
Découvre des titres similaires en utilisant l'API The Movie Database avec des filtres pour le genre, la note, l'année de sortie, la langue et la disponibilité en streaming.
Découverte assistée par l'IA
L'intégration optionnelle de LLM avec OpenAI, Ollama, Gemini ou LiteLLM offre des recommandations personnalisées et permet la recherche de médias en langage naturel.
Visionneuse de journaux en temps réel
Tableau de bord intégré avec des journaux filtrés en temps réel montrant exactement ce qui a été recommandé, demandé et ignoré lors de chaque exécution d'automatisation.
Pourquoi exécuter SuggestArr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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