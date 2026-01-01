SuggestArr se connecte à votre serveur média (Jellyfin, Plex ou Emby) et à votre instance Seerr pour automatiser le cycle de découverte et de demande de médias. Il lit l'historique de visionnage récent, trouve des films et des séries TV similaires via la base de données TMDb, et soumet automatiquement des demandes de téléchargement selon un calendrier configurable — bouclant ainsi la boucle entre ce que vous regardez aujourd'hui et ce qui apparaît dans votre bibliothèque demain.

Contrairement aux flux de travail de demande manuels, SuggestArr fonctionne de manière autonome. Un mode IA optionnel utilisant n'importe quelle API compatible OpenAI (y compris Ollama local) ajoute des recommandations hyper-personnalisées avec une recherche en langage naturel. La configuration s'effectue via un assistant d'interface web après le déploiement — aucune information d'identification API n'est requise au moment du déploiement.