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Serveur auto-hébergé de bandes dessinées, mangas et livres numériques avec prise en charge OPDS, synchronisation de liseuses et un lecteur web intégré.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Stump

Stump est un serveur multimédia rapide et open source pour les bandes dessinées, les mangas et les livres électroniques, développé en Rust. Il organise vos bibliothèques EPUB, PDF, CBZ et CBR dans une interface web navigable avec un lecteur intégré, et expose un catalogue OPDS afin que tout lecteur électronique ou application compatible puisse diffuser votre collection directement. La synchronisation Kobo et KoReader maintient la progression de la lecture synchronisée sur tous les appareils sans avoir besoin de marque-pages manuels.

L'auto-hébergement de Stump sur votre VPS signifie que toute votre bibliothèque est accessible depuis n'importe quel appareil, n'importe où, sans avoir à télécharger de fichiers vers un service cloud tiers. Le serveur basé sur Rust fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend pratique même sur les plans VPS d'entrée de gamme.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Stump

Prise en charge des formats EPUB, PDF, CBZ/CBR

Lisez des bandes dessinées, des mangas, des PDF et des livres électroniques directement dans le navigateur grâce à un lecteur intégré réactif optimisé pour chaque format.

Prise en charge du catalogue OPDS

Exposez votre bibliothèque via OPDS et OPDS Page Streaming afin que toute application compatible — Moon+ Reader, Kybook, Panels — puisse parcourir et diffuser votre collection.

Synchronisation Kobo et KoReader

Synchronisez la progression de lecture et les signets avec les liseuses Kobo et KoReader automatiquement, en maintenant votre position cohérente sur tous les appareils.

Contrôle d'accès granulaire

Gérer plusieurs comptes utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles, contrôlant les bibliothèques auxquelles chaque utilisateur peut accéder et ce qu'il peut modifier.

Collections et listes de lecture

Organisez des séries en collections et créez des listes de lecture ordonnées pour guider les lecteurs à travers des sagas en plusieurs volumes ou des arcs narratifs croisés.

Pourquoi exécuter Stump sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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