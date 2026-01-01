Déployez Stump en un clic.
Serveur auto-hébergé de bandes dessinées, mangas et livres numériques avec prise en charge OPDS, synchronisation de liseuses et un lecteur web intégré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Stump
Stump est un serveur multimédia rapide et open source pour les bandes dessinées, les mangas et les livres électroniques, développé en Rust. Il organise vos bibliothèques EPUB, PDF, CBZ et CBR dans une interface web navigable avec un lecteur intégré, et expose un catalogue OPDS afin que tout lecteur électronique ou application compatible puisse diffuser votre collection directement. La synchronisation Kobo et KoReader maintient la progression de la lecture synchronisée sur tous les appareils sans avoir besoin de marque-pages manuels.
L'auto-hébergement de Stump sur votre VPS signifie que toute votre bibliothèque est accessible depuis n'importe quel appareil, n'importe où, sans avoir à télécharger de fichiers vers un service cloud tiers. Le serveur basé sur Rust fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend pratique même sur les plans VPS d'entrée de gamme.
Caractéristiques principales de Stump
Prise en charge des formats EPUB, PDF, CBZ/CBR
Lisez des bandes dessinées, des mangas, des PDF et des livres électroniques directement dans le navigateur grâce à un lecteur intégré réactif optimisé pour chaque format.
Prise en charge du catalogue OPDS
Exposez votre bibliothèque via OPDS et OPDS Page Streaming afin que toute application compatible — Moon+ Reader, Kybook, Panels — puisse parcourir et diffuser votre collection.
Synchronisation Kobo et KoReader
Synchronisez la progression de lecture et les signets avec les liseuses Kobo et KoReader automatiquement, en maintenant votre position cohérente sur tous les appareils.
Contrôle d'accès granulaire
Gérer plusieurs comptes utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles, contrôlant les bibliothèques auxquelles chaque utilisateur peut accéder et ce qu'il peut modifier.
Collections et listes de lecture
Organisez des séries en collections et créez des listes de lecture ordonnées pour guider les lecteurs à travers des sagas en plusieurs volumes ou des arcs narratifs croisés.
Pourquoi exécuter Stump sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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