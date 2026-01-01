Strapi est le CMS headless open-source le plus populaire au monde, utilisé par plus de 800 000 développeurs. Il offre un backend de gestion de contenu entièrement personnalisable avec un panneau d'administration intuitif de type glisser-déposer, des API REST et GraphQL auto-générées, et un riche écosystème de plugins. Contrairement aux CMS traditionnels qui lient le contenu à un frontend fixe, Strapi diffuse le contenu vers n'importe quel canal — sites web, applications mobiles, appareils IoT — via des API standard.

L'auto-hébergement de Strapi sur votre VPS élimine les tarifs par utilisateur et les limites de débit d'API imposés par les fournisseurs de CMS gérés, tout en vous donnant un contrôle total sur l'architecture de votre contenu, le stockage des données et la configuration des plugins. Ce modèle associe Strapi à PostgreSQL 16 pour une fiabilité de niveau production.