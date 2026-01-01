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Un CMS headless open source de premier plan qui génère automatiquement des API REST et GraphQL à partir de vos modèles de contenu, avec un panneau d'administration personnalisable.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Strapi

Strapi est le CMS headless open-source le plus populaire au monde, utilisé par plus de 800 000 développeurs. Il offre un backend de gestion de contenu entièrement personnalisable avec un panneau d'administration intuitif de type glisser-déposer, des API REST et GraphQL auto-générées, et un riche écosystème de plugins. Contrairement aux CMS traditionnels qui lient le contenu à un frontend fixe, Strapi diffuse le contenu vers n'importe quel canal — sites web, applications mobiles, appareils IoT — via des API standard.

L'auto-hébergement de Strapi sur votre VPS élimine les tarifs par utilisateur et les limites de débit d'API imposés par les fournisseurs de CMS gérés, tout en vous donnant un contrôle total sur l'architecture de votre contenu, le stockage des données et la configuration des plugins. Ce modèle associe Strapi à PostgreSQL 16 pour une fiabilité de niveau production.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Strapi

APIs auto-générées

Strapi crée automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL lorsque vous définissez des types de contenu — aucun codage manuel d'API n'est requis.

Créateur de contenu par glisser-déposer

Créez visuellement des modèles de contenu complexes avec des champs, des composants et des zones dynamiques sans toucher à la base de code.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Définissez des autorisations granulaires par type de contenu et rôle d'utilisateur afin que les éditeurs, les gestionnaires et les consommateurs d'API n'accèdent qu'à ce à quoi ils sont autorisés.

Médiathèque

Téléchargez, organisez et optimisez les images et les fichiers dans une bibliothèque de médias centralisée avec redimensionnement automatique des images et conversion de format.

Écosystème de plugins

Étendez Strapi avec des plugins du marketplace pour l'authentification, le SEO, les e-mails, la recherche, et plus encore — ou créez des plugins personnalisés pour vos besoins.

Contenu multi-langues

Gérer le contenu en plusieurs langues grâce à la prise en charge i18n intégrée, en publiant chaque locale indépendamment pour atteindre un public mondial.

Pourquoi exécuter Strapi sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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