Stirling PDF est une plateforme de manipulation de PDF auto-hébergée qui gère plus de 50 opérations sur les documents entièrement sur votre propre serveur. Fusionnez, divisez, faites pivoter, compressez, convertissez entre les formats Office et PDF, appliquez l'OCR, caviardez le contenu sensible, ajoutez des filigranes, appliquez des signatures numériques et exportez au format PDF/A — le tout via une interface web épurée accessible depuis n'importe quel navigateur. Aucune limite de taille de fichier. Aucun quota d'utilisation. Aucun document ne quitte votre infrastructure.

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