Déployez Stirling PDF avec une installation en un clic.
Boîte à outils PDF auto-hébergée avec plus de 50 opérations — fusionner, diviser, convertir, OCR, compresser, caviarder et signer des documents sans les télécharger vers des services tiers.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Stirling PDF
Stirling PDF est une plateforme de manipulation de PDF auto-hébergée qui gère plus de 50 opérations sur les documents entièrement sur votre propre serveur. Fusionnez, divisez, faites pivoter, compressez, convertissez entre les formats Office et PDF, appliquez l'OCR, caviardez le contenu sensible, ajoutez des filigranes, appliquez des signatures numériques et exportez au format PDF/A — le tout via une interface web épurée accessible depuis n'importe quel navigateur. Aucune limite de taille de fichier. Aucun quota d'utilisation. Aucun document ne quitte votre infrastructure.
Pour les équipes juridiques, les départements financiers et toute organisation traitant des documents confidentiels, l'auto-hébergement de Stirling PDF est le moyen le plus simple d'obtenir un traitement PDF de niveau entreprise tout en garantissant que les fichiers sensibles ne transitent jamais par un service cloud tiers.
Caractéristiques principales de Stirling PDF
Plus de 50 opérations PDF
Fusionner, diviser, faire pivoter, compresser, réorganiser les pages, extraire des images, et des dizaines d'autres opérations — le tout dans un seul outil sans changer de service.
OCR et conversion
Convertissez des documents numérisés en PDF interrogeables avec Tesseract OCR, et transformez entre les formats PDF et Word, Excel ou PowerPoint.
Expurgation et confidentialité
Supprimez définitivement le texte, les images et les métadonnées sensibles des documents avant de les partager — sans risque de récupération du contenu original.
Signatures numériques
Appliquez des signatures numériques juridiquement contraignantes aux PDF sans dépendre de services de signature tiers ni de frais d'abonnement par document.
Traitement par lots
Traitez plusieurs fichiers simultanément avec des opérations par lots et automatisez les flux de travail des documents via l'API REST intégrée.
Archivage PDF/A
Convertir des documents au format PDF/A pour une conformité d'archivage à long terme requise dans les contextes juridiques, financiers et gouvernementaux.
Pourquoi exécuter Stirling PDF sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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