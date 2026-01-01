Déployez les statistiques Strava en un clic.
Tableau de bord personnel d'analyse sportive auto-hébergé qui transforme vos activités Strava en statistiques détaillées, graphiques et cartes thermiques.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Statistics for Strava
Statistiques pour Strava est un tableau de bord d'analyse auto-hébergé qui extrait l'historique complet de vos activités Strava et le présente sous forme de graphiques interactifs, de cartes thermiques géographiques, de rapports d'utilisation de l'équipement, d'analyse de segments et de bilans annuels — le tout stocké localement sur votre propre serveur. Contrairement à l'application officielle Strava, il ne perd jamais les données historiques derrière un mur de paiement et vous donne la pleine propriété de vos enregistrements sportifs.
La configuration nécessite une application API Strava (gratuite à créer) et un flux d'autorisation OAuth unique pour générer un jeton d'actualisation. Une fois connecté, le démon en arrière-plan importe automatiquement les nouvelles activités et maintient votre tableau de bord à jour. Un compte Strava est requis pour utiliser cette application.
Caractéristiques principales de Statistics for Strava
Tableau de bord des analyses d'activité
Statistiques complètes avec des graphiques interactifs couvrant les totaux, les tendances, les records personnels et la charge d'entraînement pour tous les types d'activité.
Heatmap géographique
Visualisez les zones d'activité intenses sur une carte thermique géographique qui trace tous les itinéraires enregistrés pour révéler vos zones d'entraînement préférées.
Suivi de l'équipement et de la maintenance
Surveiller la distance et les heures d'utilisation des vélos, des chaussures et de l'équipement avec une planification de la maintenance pour savoir quand l'équipement a besoin d'être entretenu.
Historique et efforts du segment
Parcourez tous vos efforts sur les segments Strava, vos records personnels et votre progression au fil du temps pour chaque segment que vous avez parcouru à vélo ou à pied.
Strava Rétrospective
Expérience annuelle de rétrospective qui met en évidence vos plus grandes réalisations, vos activités les plus longues et vos jalons de forme physique de l'année.
Assistant d'entraînement IA
Analyse facultative basée sur l'IA de vos données d'entraînement avec des aperçus et des suggestions, connectable à OpenAI, Anthropic, ou un modèle Ollama local.
Pourquoi exécuter Statistics for Strava sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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