Déployez Squidex en un clic.
CMS headless axé sur les API avec des API GraphQL et REST pour diffuser du contenu sur n'importe quel canal ou interface.
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Ce que vous pouvez construire avec Squidex
Squidex est un CMS headless open-source qui expose votre contenu via des API REST et GraphQL, permettant à n'importe quel frontend — applications web, applications mobiles ou systèmes côté serveur — de récupérer du contenu sans être lié à une couche de rendu spécifique. Les schémas de contenu sont définis dans l'interface utilisateur de Squidex avec un support complet pour les références, les actifs, la localisation et les règles de validation.
L'auto-hébergement de Squidex sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'endroit où le contenu est stocké et qui peut y accéder. Contrairement aux plateformes CMS headless SaaS qui facturent par appel API ou par utilisateur, une instance auto-hébergée n'a pas de limites d'utilisation et conserve toutes les données de contenu au sein de votre propre infrastructure.
Caractéristiques principales de Squidex
API GraphQL et REST
Interrogez et diffusez du contenu via les points de terminaison GraphQL et REST afin que toute pile front-end puisse le consommer sans adaptateurs personnalisés.
Schémas de contenu flexibles
Définissez des types de contenu avec des champs personnalisés, des règles de validation, des références et des composants imbriqués à l'aide de l'éditeur de schéma visuel.
Gestion d'actifs
Téléchargez, organisez et transformez des images et des fichiers directement dans Squidex avec des opérations de redimensionnement et de recadrage intégrées au pipeline d'actifs.
Contenu multi-langues
Contenu modélisé avec prise en charge intégrée de la localisation afin que chaque champ puisse contenir des traductions pour chaque locale configurée.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez aux éditeurs, développeurs et clients externes différents niveaux d'autorisation par application, schéma ou type de contenu.
Pourquoi exécuter Squidex sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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