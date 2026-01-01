Déployez Spliit en un clic.
Application gratuite et open-source de partage de dépenses pour les groupes — suivez les coûts partagés et réglez vos comptes sans abonnement.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Spliit
Spliit est une alternative auto-hébergée à Splitwise qui permet à des groupes d'amis, de colocataires ou de voyageurs de suivre les dépenses partagées et de calculer qui doit quoi. Créez un groupe, ajoutez les dépenses au fur et à mesure, et Spliit calcule automatiquement les soldes — aucun compte n'est requis pour les participants, il suffit de partager un lien.
L'auto-hébergement de Spliit signifie que vos données financières — qui a dépensé quoi, avec qui et pour quoi — ne vont jamais sur un serveur tiers ni ne sont utilisées à des fins publicitaires. Il n'y a pas de niveaux d'abonnement, pas de fonctionnalités premium verrouillées, et pas de préoccupations concernant la portabilité des données : votre instance, vos données, votre contrôle.
Caractéristiques principales de Spliit
Aucun compte requis
Partagez un lien de groupe et n'importe qui peut ajouter ou consulter des dépenses immédiatement — aucune inscription ou vérification d'e-mail n'est requise pour les participants.
Calcul automatique du solde
Spliit calcule qui doit quoi à qui après chaque dépense, minimisant le nombre de transactions nécessaires pour régler un groupe.
Numérisation de reçus
Photographiez un reçu et Spliit extrait automatiquement le montant, accélérant la saisie des dépenses sans saisie manuelle.
Partage inégal des dépenses
Partagez les coûts par montants exacts, pourcentages ou parts — pas seulement à parts égales — pour les situations où une personne utilise plus que les autres.
Catégories de dépenses et recherche
Étiquetez les dépenses par catégorie et filtrez l'historique pour trouver rapidement n'importe quelle transaction au sein de groupes à long terme.
Pourquoi exécuter Spliit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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