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Gestionnaire de fichiers open-source qui unifie vos fichiers sur les disques locaux, le stockage externe et le cloud en une seule bibliothèque consultable.

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100 Go d'espace disque NVMe
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Spacedrive

Spacedrive est un système de fichiers distribué virtuel (VDFS) qui crée un catalogue unique et intelligent de tous vos fichiers — quel que soit leur emplacement. Les disques locaux, le stockage externe et les services cloud sont unifiés dans une seule base de données consultable avec des balises, des filtres de métadonnées, la détection des doublons et la génération de vignettes. Contrairement aux explorateurs de fichiers traditionnels, Spacedrive traite l'ensemble de votre bibliothèque numérique comme des données structurées que vous pouvez interroger et organiser à grande échelle.

L'auto-hébergement du serveur Spacedrive sur votre propre VPS vous offre un hub permanent et toujours actif pour votre système d'organisation de fichiers avec authentification administrateur intégrée — sans télécharger vos données vers un cloud tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Spacedrive

Bibliothèque de fichiers unifiée

Indexe les fichiers sur les disques locaux, le stockage externe et les emplacements cloud dans une seule base de données consultable — plus besoin de chercher à travers plusieurs endroits.

Balises intelligentes

Organisez les fichiers avec des balises personnalisées et des filtres de métadonnées afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin, où qu'il soit stocké.

Détection des doublons

Identifie automatiquement les fichiers en double dans votre bibliothèque, vous aidant à récupérer de l'espace de stockage et à maintenir votre collection propre.

Aperçus des médias

Génère des miniatures et des aperçus pour les photos et les vidéos afin que vous puissiez parcourir votre bibliothèque visuellement sans ouvrir les fichiers individuels.

Synchronisation pair à pair

Synchronise votre bibliothèque organisée sur plusieurs appareils afin que vos étiquettes, collections et métadonnées soient toujours à jour partout.

Pourquoi exécuter Spacedrive sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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