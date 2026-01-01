Déployez SoulSync en un clic.
Plateforme automatisée de découverte musicale et de gestion de collection qui relie les services de streaming à votre bibliothèque auto-hébergée.
Sélectionnez un forfait VPS pour SoulSync
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SoulSync
SoulSync est une plateforme de gestion musicale intelligente qui connecte vos comptes de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz et Deezer — à votre bibliothèque musicale auto-hébergée. Elle synchronise automatiquement les playlists, surveille les nouvelles sorties des artistes, enrichit les métadonnées grâce à dix processus d'arrière-plan parallèles et organise les fichiers téléchargés en utilisant vos conventions de nommage préférées.
Contrairement aux serveurs multimédias passifs, SoulSync gère activement votre collection : elle génère des playlists de découverte personnalisées, synchronise l'historique d'écoute et s'intègre à Plex, Jellyfin ou Navidrome pour maintenir votre bibliothèque locale en phase avec vos goûts de streaming. L'auto-hébergement préserve la confidentialité de vos données d'écoute et vous donne un contrôle total sur votre collection.
Caractéristiques principales de SoulSync
Synchronisation du service de streaming
Synchronisez les playlists de Spotify, Tidal, Qobuz et Deezer directement vers votre bibliothèque musicale locale avec des mises à jour automatiques.
Suivi des sorties d'artistes
Suivez vos artistes préférés et téléchargez automatiquement les nouvelles sorties dès qu'elles apparaissent sur les plateformes de streaming connectées.
Enrichissement des métadonnées
Dix travailleurs de fond parallèles récupèrent les illustrations, les paroles et les balises de MusicBrainz, Spotify, Genius et LRClib pour maintenir votre collection bien organisée.
Intégration de serveur multimédia
Connectez-vous à Plex, Jellyfin ou Navidrome pour que votre bibliothèque locale reste synchronisée avec votre historique de streaming et vos listes de lecture.
Playlists de découverte
Générez des playlists personnalisées — Release Radar, Discovery Weekly, et des mix par décennie ou par genre — basées sur vos habitudes d'écoute.
Pourquoi exécuter SoulSync sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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