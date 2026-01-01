SoulSync est une plateforme de gestion musicale intelligente qui connecte vos comptes de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz et Deezer — à votre bibliothèque musicale auto-hébergée. Elle synchronise automatiquement les playlists, surveille les nouvelles sorties des artistes, enrichit les métadonnées grâce à dix processus d'arrière-plan parallèles et organise les fichiers téléchargés en utilisant vos conventions de nommage préférées.

Contrairement aux serveurs multimédias passifs, SoulSync gère activement votre collection : elle génère des playlists de découverte personnalisées, synchronise l'historique d'écoute et s'intègre à Plex, Jellyfin ou Navidrome pour maintenir votre bibliothèque locale en phase avec vos goûts de streaming. L'auto-hébergement préserve la confidentialité de vos données d'écoute et vous donne un contrôle total sur votre collection.