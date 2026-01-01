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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Songloft

Songloft est un serveur de musique personnel léger écrit en Go qui scanne votre bibliothèque locale, extrait les pochettes et les métadonnées des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A, et diffuse le tout via une interface web intégrée ou tout client compatible Subsonic. Un bac à sable de plugins QuickJS étend le serveur avec des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et un contrôle des appareils, sans nécessiter de recompiler le binaire.

L'auto-hébergement de Songloft maintient votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos sessions authentifiées par JWT entièrement sur votre VPS — sans télémétrie, sans analyses tierces et sans catalogue commercial rotatif décidant de ce qui reste disponible. Le binaire sans CGO fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation, tout en gérant le transcodage à la volée et les sessions multi-appareils.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Songloft

Prise en charge de l'API Subsonic

Connectez n'importe quel client mobile ou de bureau compatible Subsonic et diffusez votre bibliothèque sans être limité à une seule application officielle.

Bac à sable d'extension JS

Les plugins basés sur QuickJS, dotés d'un modèle de permissions et du rechargement à chaud, vous permettent d'ajouter des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et des intégrations d'appareils.

Analyse de la bibliothèque locale

L'analyse automatique des dossiers extrait les balises et les pochettes d'album des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A afin que votre bibliothèque reste à jour à mesure que vous ajoutez des titres.

Lecteur web intégré

Une interface web complète est livrée avec l'image complète, vous offrant un lecteur basé sur navigateur prêt à l'emploi sans déployer de client séparé.

Authentification JWT

L'authentification JWT à double jeton avec des jetons d'accès et de rafraîchissement séparés prend en charge les sessions multi-appareils et la révocation par appareil.

API REST avec Swagger

Une API REST documentée avec une interface utilisateur Swagger intégrée facilite l'intégration de Songloft avec des clients personnalisés, des automatisations et des tableaux de bord.

Pourquoi exécuter Songloft sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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