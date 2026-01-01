Déployez Songloft en un clic.
Serveur de musique personnel auto-hébergé avec une API compatible Subsonic, un bac à sable de plugins JS et un lecteur web intégré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Songloft
Songloft est un serveur de musique personnel léger écrit en Go qui scanne votre bibliothèque locale, extrait les pochettes et les métadonnées des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A, et diffuse le tout via une interface web intégrée ou tout client compatible Subsonic. Un bac à sable de plugins QuickJS étend le serveur avec des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et un contrôle des appareils, sans nécessiter de recompiler le binaire.
L'auto-hébergement de Songloft maintient votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos sessions authentifiées par JWT entièrement sur votre VPS — sans télémétrie, sans analyses tierces et sans catalogue commercial rotatif décidant de ce qui reste disponible. Le binaire sans CGO fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation, tout en gérant le transcodage à la volée et les sessions multi-appareils.
Caractéristiques principales de Songloft
Prise en charge de l'API Subsonic
Connectez n'importe quel client mobile ou de bureau compatible Subsonic et diffusez votre bibliothèque sans être limité à une seule application officielle.
Bac à sable d'extension JS
Les plugins basés sur QuickJS, dotés d'un modèle de permissions et du rechargement à chaud, vous permettent d'ajouter des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et des intégrations d'appareils.
Analyse de la bibliothèque locale
L'analyse automatique des dossiers extrait les balises et les pochettes d'album des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A afin que votre bibliothèque reste à jour à mesure que vous ajoutez des titres.
Lecteur web intégré
Une interface web complète est livrée avec l'image complète, vous offrant un lecteur basé sur navigateur prêt à l'emploi sans déployer de client séparé.
Authentification JWT
L'authentification JWT à double jeton avec des jetons d'accès et de rafraîchissement séparés prend en charge les sessions multi-appareils et la révocation par appareil.
API REST avec Swagger
Une API REST documentée avec une interface utilisateur Swagger intégrée facilite l'intégration de Songloft avec des clients personnalisés, des automatisations et des tableaux de bord.
Pourquoi exécuter Songloft sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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