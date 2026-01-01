Sonarr est un gestionnaire complet de collections de séries TV et un enregistreur vidéo personnel (PVR) pour les utilisateurs de Usenet et BitTorrent. Il surveille les flux RSS afin de détecter les nouveaux épisodes, les télécharge automatiquement via votre client de téléchargement préféré, et les organise avec une nomenclature cohérente — le tout sans intervention manuelle. En tant que membre clé de la suite arr, Sonarr s'intègre parfaitement avec Radarr, Prowlarr, et des serveurs multimédias comme Plex et Jellyfin.

Le déploiement de Sonarr sur votre VPS assure un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, capturant les nouvelles sorties dès qu'elles sont disponibles, même lorsque votre ordinateur personnel est éteint. Le stockage persistant protège vos configurations de bibliothèque et vos profils de qualité, tandis que l'API REST permet l'intégration avec des outils de gestion des requêtes pour construire un écosystème multimédia domestique entièrement automatisé.