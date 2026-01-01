Déployez Sonarr en un clic.
Gestionnaire automatique de collections de séries TV qui surveille, télécharge, renomme et organise les épisodes depuis Usenet et les torrents.
Sélectionnez un forfait VPS pour Sonarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Sonarr
Sonarr est un gestionnaire complet de collections de séries TV et un enregistreur vidéo personnel (PVR) pour les utilisateurs de Usenet et BitTorrent. Il surveille les flux RSS afin de détecter les nouveaux épisodes, les télécharge automatiquement via votre client de téléchargement préféré, et les organise avec une nomenclature cohérente — le tout sans intervention manuelle. En tant que membre clé de la suite arr, Sonarr s'intègre parfaitement avec Radarr, Prowlarr, et des serveurs multimédias comme Plex et Jellyfin.
Le déploiement de Sonarr sur votre VPS assure un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, capturant les nouvelles sorties dès qu'elles sont disponibles, même lorsque votre ordinateur personnel est éteint. Le stockage persistant protège vos configurations de bibliothèque et vos profils de qualité, tandis que l'API REST permet l'intégration avec des outils de gestion des requêtes pour construire un écosystème multimédia domestique entièrement automatisé.
Caractéristiques principales de Sonarr
Surveillance automatisée des épisodes
Suit les épisodes à venir via les flux RSS et les télécharge automatiquement dès que de nouvelles sorties sont disponibles.
Gestion des profils de qualité
Définissez les résolutions, codecs et tailles de fichier préférés par série, et laissez Sonarr mettre à niveau vers de meilleures versions automatiquement lorsqu'elles apparaissent.
Télécharger l'intégration client
Se connecte à qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, et plus encore — prenant en charge les flux de travail torrent et Usenet à partir d'une seule interface.
Synchronisation du serveur média
Déclenche les mises à jour automatiques de la bibliothèque dans Plex, Jellyfin, Emby et Kodi après chaque téléchargement, maintenant votre serveur multimédia à jour sans actualisations manuelles.
Gestion des packs de saison
Traite intelligemment les téléchargements de packs de saisons en extrayant les épisodes individuels et en les faisant correspondre aux entrées de séries surveillées.
Pourquoi exécuter Sonarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffusez vos bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic