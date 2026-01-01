Déployez SolidInvoice avec une installation en un clic.
Application de facturation open source basée sur Symfony pour les freelances et les petites entreprises afin de gérer les clients, les devis et les paiements.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SolidInvoice
SolidInvoice est une application de facturation open-source développée sur le framework Symfony, conçue pour les freelances, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'un outil de facturation clair et ciblé sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'intégralité du flux de travail, du devis à l'encaissement : gérer les clients et les contacts, envoyer des devis qui se transforment en factures, suivre les paiements et configurer les taxes et les devises pour qu'elles correspondent à votre juridiction.
L'auto-hébergement de SolidInvoice sur votre propre VPS maintient les dossiers clients, l'historique des factures et les données de paiement sur une infrastructure que vous contrôlez — pas de tarification par utilisateur, pas de frais par facture et pas d'accès tiers aux informations financières sensibles. Un assistant de première exécution vous guide à travers la configuration de la base de données et la création du compte administrateur initial, et le service MySQL inclus stocke toutes les données transactionnelles derrière un HTTPS géré par Traefik dès le premier déploiement.
Caractéristiques principales de SolidInvoice
Devis et factures
Émettez des devis professionnels qui se transforment en factures en un seul clic, éliminant la double saisie de données tout au long du processus de vente et de facturation.
Gestion des clients
Suivez les clients, les contacts et les soldes de crédit dans un répertoire centralisé avec l'historique des factures par client et les soldes impayés.
Factures récurrentes
Planifiez les factures récurrentes pour les clients au forfait et la facturation par abonnement, avec génération automatique selon le cycle que vous définissez.
Suivi des paiements
Enregistrer les paiements partiels et complets sur les factures, avec prise en charge intégrée des passerelles de paiement modulaires comme Stripe et PayPal.
Multi-devises et taxes
Facturez les clients internationaux dans leur devise locale et configurez plusieurs taux de taxe pour gérer la TVA, la TPS et les structures fiscales régionales.
Créé sur Symfony
Propulsé par le framework PHP Symfony mature, offrant une base stable et extensible avec un historique de maintenance à long terme.
Pourquoi exécuter SolidInvoice sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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