SolidInvoice est une application de facturation open-source développée sur le framework Symfony, conçue pour les freelances, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'un outil de facturation clair et ciblé sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'intégralité du flux de travail, du devis à l'encaissement : gérer les clients et les contacts, envoyer des devis qui se transforment en factures, suivre les paiements et configurer les taxes et les devises pour qu'elles correspondent à votre juridiction.

L'auto-hébergement de SolidInvoice sur votre propre VPS maintient les dossiers clients, l'historique des factures et les données de paiement sur une infrastructure que vous contrôlez — pas de tarification par utilisateur, pas de frais par facture et pas d'accès tiers aux informations financières sensibles. Un assistant de première exécution vous guide à travers la configuration de la base de données et la création du compte administrateur initial, et le service MySQL inclus stocke toutes les données transactionnelles derrière un HTTPS géré par Traefik dès le premier déploiement.