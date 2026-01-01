Déployez SnapOtter en un clic.
Suite de traitement d'images auto-hébergée avec plus de 55 outils, des fonctionnalités d'IA locales et des pipelines de traitement par lots — les images ne quittent jamais votre serveur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SnapOtter
SnapOtter est une plateforme de manipulation d'images auto-hébergée qui combine une boîte à outils d'édition complète — redimensionner, recadrer, compresser, convertir, filigraner, et plus encore — avec des capacités d'IA locales incluant la suppression d'arrière-plan, l'agrandissement d'image, l'OCR et la restauration de photos. Tout le traitement s'exécute sur votre propre serveur utilisant un CPU ou un GPU, ainsi les fichiers originaux et les résultats ne passent jamais par des services externes.
Avec la prise en charge de plus de 55 formats d'entrée, dont 23 formats RAW d'appareil photo et 14 formats de sortie, SnapOtter gère tout, des modifications rapides d'une seule image aux flux de travail par lots complexes construits à l'aide de son constructeur de pipeline visuel. Une API REST avec une documentation Swagger interactive facilite l'intégration du traitement d'images dans n'importe quelle application ou automatisation.
Caractéristiques principales de SnapOtter
Prise en charge de plus de 55 formats
Traite les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formats RAW d'appareil photo, et plus encore — convertit entre n'importe quel format pris en charge en une seule opération.
Traitement local de l'IA
La suppression de l'arrière-plan, l'amélioration de la résolution d'image, l'OCR, l'amélioration des visages et la restauration de photos s'exécutent entièrement sur le CPU ou le GPU de votre VPS — sans appels API externes ni partage de données.
Constructeur de pipeline visuel
Chaînez plusieurs opérations d'image en pipelines réutilisables pour le traitement par lots, afin que les flux de travail répétitifs s'exécutent automatiquement sans étapes manuelles à chaque fois.
API REST avec documentation
Chaque outil est accessible via une API REST documentée avec une interface utilisateur Swagger interactive à l'adresse /api/docs, facilitant l'intégration du traitement d'images dans les applications et les scripts.
Traitement par lots
Téléchargez et transformez des dossiers entiers d'images en une seule tâche, en appliquant les mêmes opérations sur des centaines de fichiers simultanément.
Pourquoi exécuter SnapOtter sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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