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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec SnapOtter

SnapOtter est une plateforme de manipulation d'images auto-hébergée qui combine une boîte à outils d'édition complète — redimensionner, recadrer, compresser, convertir, filigraner, et plus encore — avec des capacités d'IA locales incluant la suppression d'arrière-plan, l'agrandissement d'image, l'OCR et la restauration de photos. Tout le traitement s'exécute sur votre propre serveur utilisant un CPU ou un GPU, ainsi les fichiers originaux et les résultats ne passent jamais par des services externes.

Avec la prise en charge de plus de 55 formats d'entrée, dont 23 formats RAW d'appareil photo et 14 formats de sortie, SnapOtter gère tout, des modifications rapides d'une seule image aux flux de travail par lots complexes construits à l'aide de son constructeur de pipeline visuel. Une API REST avec une documentation Swagger interactive facilite l'intégration du traitement d'images dans n'importe quelle application ou automatisation.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de SnapOtter

Prise en charge de plus de 55 formats

Traite les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formats RAW d'appareil photo, et plus encore — convertit entre n'importe quel format pris en charge en une seule opération.

Traitement local de l'IA

La suppression de l'arrière-plan, l'amélioration de la résolution d'image, l'OCR, l'amélioration des visages et la restauration de photos s'exécutent entièrement sur le CPU ou le GPU de votre VPS — sans appels API externes ni partage de données.

Constructeur de pipeline visuel

Chaînez plusieurs opérations d'image en pipelines réutilisables pour le traitement par lots, afin que les flux de travail répétitifs s'exécutent automatiquement sans étapes manuelles à chaque fois.

API REST avec documentation

Chaque outil est accessible via une API REST documentée avec une interface utilisateur Swagger interactive à l'adresse /api/docs, facilitant l'intégration du traitement d'images dans les applications et les scripts.

Traitement par lots

Téléchargez et transformez des dossiers entiers d'images en une seule tâche, en appliquant les mêmes opérations sur des centaines de fichiers simultanément.

Pourquoi exécuter SnapOtter sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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