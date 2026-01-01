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Client web open-source pour le réseau de partage de musique et de fichiers peer-to-peer Soulseek.

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200 Go d'espace disque NVMe
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8 cœurs vCPU
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec slskd

slskd est un client moderne et open-source pour le réseau peer-to-peer Soulseek, entièrement accessible via une interface web réactive. Il remplace les anciens clients de bureau Soulseek par un serveur auto-hébergé auquel vous pouvez accéder depuis n'importe quel navigateur, vous permettant de rechercher et de télécharger de la musique, des fichiers sans perte et d'autres contenus partagés par des millions d'utilisateurs Soulseek 24 heures sur 24 — même lorsque votre ordinateur de bureau est éteint.

L'auto-hébergement de slskd sur un VPS signifie que vos téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan sans monopoliser une machine locale. Tous les paramètres sont gérables via l'interface utilisateur web intégrée ou un fichier de configuration YAML distant, vous donnant un contrôle total sur les répertoires partagés, les files d'attente de téléchargement, les limites de transfert et les autorisations d'utilisateur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de slskd

Interface basée sur le web

Gérez les recherches, les téléchargements et les transferts depuis n'importe quel navigateur sans installer de client de bureau.

Téléchargements continus en arrière-plan

Fonctionne comme un serveur persistant afin que les téléchargements en file d'attente se terminent même lorsque votre machine locale est éteinte.

Configuration à distance

Ajustez tous les paramètres en direct via l'interface utilisateur web ou en modifiant un fichier de configuration YAML à distance, sans redémarrer.

Gestion de la file d'attente des transferts

Surveillez les files d'attente de téléversement et de téléchargement, définissez des limites de vitesse et priorisez les transferts depuis un tableau de bord unique.

Contrôles utilisateur et de partage

Définissez les répertoires à partager, configurez les privilèges par utilisateur et gérez qui peut parcourir ou télécharger vos fichiers.

Pourquoi exécuter slskd sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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