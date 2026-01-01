Déployez slskd en un clic.
Client web open-source pour le réseau de partage de musique et de fichiers peer-to-peer Soulseek.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec slskd
slskd est un client moderne et open-source pour le réseau peer-to-peer Soulseek, entièrement accessible via une interface web réactive. Il remplace les anciens clients de bureau Soulseek par un serveur auto-hébergé auquel vous pouvez accéder depuis n'importe quel navigateur, vous permettant de rechercher et de télécharger de la musique, des fichiers sans perte et d'autres contenus partagés par des millions d'utilisateurs Soulseek 24 heures sur 24 — même lorsque votre ordinateur de bureau est éteint.
L'auto-hébergement de slskd sur un VPS signifie que vos téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan sans monopoliser une machine locale. Tous les paramètres sont gérables via l'interface utilisateur web intégrée ou un fichier de configuration YAML distant, vous donnant un contrôle total sur les répertoires partagés, les files d'attente de téléchargement, les limites de transfert et les autorisations d'utilisateur.
Caractéristiques principales de slskd
Interface basée sur le web
Gérez les recherches, les téléchargements et les transferts depuis n'importe quel navigateur sans installer de client de bureau.
Téléchargements continus en arrière-plan
Fonctionne comme un serveur persistant afin que les téléchargements en file d'attente se terminent même lorsque votre machine locale est éteinte.
Configuration à distance
Ajustez tous les paramètres en direct via l'interface utilisateur web ou en modifiant un fichier de configuration YAML à distance, sans redémarrer.
Gestion de la file d'attente des transferts
Surveillez les files d'attente de téléversement et de téléchargement, définissez des limites de vitesse et priorisez les transferts depuis un tableau de bord unique.
Contrôles utilisateur et de partage
Définissez les répertoires à partager, configurez les privilèges par utilisateur et gérez qui peut parcourir ou télécharger vos fichiers.
Pourquoi exécuter slskd sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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