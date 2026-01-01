Slink est une plateforme de partage d'images auto-hébergée, conçue autour de la confidentialité, de la propriété et de la transparence. Contrairement aux hébergeurs d'images commerciaux qui analysent les téléchargements à des fins publicitaires, revendiquent de larges droits de licence ou imposent des politiques de contenu arbitraires, Slink vous assure un contrôle total sur votre contenu visuel — stocké localement sur votre propre serveur sans accès tiers.

L'auto-hébergement de Slink sur votre VPS signifie que vos images ne quittent jamais votre infrastructure. La suppression automatique des métadonnées EXIF retire les coordonnées GPS, les informations sur l'appareil et les horodatages de chaque téléchargement, protégeant ainsi la confidentialité par défaut. Avec une compression configurable, des flux de travail d'approbation des utilisateurs et des politiques de mot de passe, Slink offre un environnement de partage d'images professionnel selon vos propres conditions.