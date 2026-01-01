Déployez Slink en un clic.
Plateforme de partage d'images auto-hébergée axée sur la confidentialité, avec suppression automatique des données EXIF et compression configurable.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Slink
Slink est une plateforme de partage d'images auto-hébergée, conçue autour de la confidentialité, de la propriété et de la transparence. Contrairement aux hébergeurs d'images commerciaux qui analysent les téléchargements à des fins publicitaires, revendiquent de larges droits de licence ou imposent des politiques de contenu arbitraires, Slink vous assure un contrôle total sur votre contenu visuel — stocké localement sur votre propre serveur sans accès tiers.
L'auto-hébergement de Slink sur votre VPS signifie que vos images ne quittent jamais votre infrastructure. La suppression automatique des métadonnées EXIF retire les coordonnées GPS, les informations sur l'appareil et les horodatages de chaque téléchargement, protégeant ainsi la confidentialité par défaut. Avec une compression configurable, des flux de travail d'approbation des utilisateurs et des politiques de mot de passe, Slink offre un environnement de partage d'images professionnel selon vos propres conditions.
Caractéristiques principales de Slink
Suppression des métadonnées EXIF
Supprime automatiquement les coordonnées GPS, les informations de l'appareil et les horodatages de chaque image téléchargée afin de protéger la confidentialité par défaut.
Compression configurable
Définissez la qualité de compression et les limites de taille de téléchargement pour équilibrer la fidélité de l'image avec l'efficacité du stockage pour votre cas d'utilisation spécifique.
Gestion des utilisateurs
Des flux de travail d'approbation facultatifs et des politiques de force de mot de passe configurables vous permettent de contrôler qui peut télécharger et partager des images.
Stockage local
Toutes les images sont stockées directement sur votre VPS — pas de buckets cloud, pas de CDN tiers, pas de dépendances externes pour votre contenu.
URL uniques partageables
Chaque téléchargement reçoit une URL unique pour un partage simple, donnant aux destinataires un accès direct sans nécessiter de comptes ou d'installations d'applications.
Pourquoi exécuter Slink sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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