Déployez Slash en un clic.
Gestionnaire de raccourcis auto-hébergé qui transforme les URL longues en liens s/ mémorables, accessibles directement depuis la barre d'adresse de votre navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Slash
Slash est un gestionnaire de raccourcis de liens auto-hébergé pour les individus et les équipes qui souhaitent un moyen plus propre de partager et d'accéder aux URL. Au lieu de signets éparpillés sur plusieurs navigateurs ou de liens de redirection difficiles à retenir, Slash vous permet de définir des raccourcis préfixés par s/ — tapez s/docs dans la barre d'adresse de votre navigateur (avec l'extension installée) et atterrissez directement à votre destination. Les raccourcis peuvent être étiquetés, regroupés en collections partageables, et limités à votre équipe ou gardés privés.
Contrairement aux raccourcisseurs de liens hébergés qui enregistrent votre trafic et monétisent vos données, l'auto-hébergement de Slash sur un VPS conserve toutes les analyses de raccourcis et les données d'utilisation sur une infrastructure que vous contrôlez — aucun abonnement requis, aucun service externe à qui faire confiance, et aucune limite sur le nombre de raccourcis que vous pouvez créer.
Caractéristiques principales de Slash
Raccourcis de la barre d'adresses du navigateur
Les extensions de navigateur pour Chrome et Firefox vous permettent de taper s/raccourci directement dans la barre d'adresse pour accéder à n'importe quelle URL enregistrée — aucun clic supplémentaire ni recherche n'est nécessaire.
Collections partageables
Regroupez les raccourcis associés en collections organisées et partagez-les avec votre équipe ou publiquement via un lien unique.
Statistiques de lien
Suivez la fréquence d'accès à chaque raccourci et consultez les sources de trafic, afin de savoir quels liens sont activement utilisés et lesquels peuvent être retirés.
Organisation par tags
Ajoutez des balises aux raccourcis pour un filtrage et une découverte rapides dans une bibliothèque croissante de liens internes et d'équipe.
Partage de raccourcis d'équipe
Créez des raccourcis visibles pour tous les membres de l'espace de travail ou limitez-les à vous-même — en gardant les liens internes et personnels organisés en un seul endroit.
Pourquoi exécuter Slash sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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