Slash est un gestionnaire de raccourcis de liens auto-hébergé pour les individus et les équipes qui souhaitent un moyen plus propre de partager et d'accéder aux URL. Au lieu de signets éparpillés sur plusieurs navigateurs ou de liens de redirection difficiles à retenir, Slash vous permet de définir des raccourcis préfixés par s/ — tapez s/docs dans la barre d'adresse de votre navigateur (avec l'extension installée) et atterrissez directement à votre destination. Les raccourcis peuvent être étiquetés, regroupés en collections partageables, et limités à votre équipe ou gardés privés.

Contrairement aux raccourcisseurs de liens hébergés qui enregistrent votre trafic et monétisent vos données, l'auto-hébergement de Slash sur un VPS conserve toutes les analyses de raccourcis et les données d'utilisation sur une infrastructure que vous contrôlez — aucun abonnement requis, aucun service externe à qui faire confiance, et aucune limite sur le nombre de raccourcis que vous pouvez créer.