Déployez SilverBullet en un clic.
Application de prise de notes open source avec Markdown, des requêtes en direct et un système de plugins qui fonctionne dans votre navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SilverBullet
SilverBullet est une application de prise de notes open-source et auto-hébergée, conçue autour de Markdown et destinée à la gestion des connaissances personnelles. Elle fonctionne entièrement dans votre navigateur en tant qu'application web progressive tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur — vous offrant un accès hors ligne, des requêtes en direct sur vos notes, et un puissant système de plugins pour l'extensibilité.
L'auto-hébergement de SilverBullet sur votre VPS signifie que vos notes sont toujours accessibles depuis n'importe quel appareil, synchronisées en temps réel et stockées de manière privée sans dépendre d'aucun service de prise de notes basé sur le cloud.
Caractéristiques principales de SilverBullet
Requêtes en direct
Intégrez des requêtes dynamiques dans vos notes qui extraient et affichent des données de l'ensemble de votre base de connaissances en temps réel.
Écosystème de plug-ins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins communautaires pour les tâches, les calendriers, la synchronisation Git, la complétion IA, et plus encore.
PWA avec priorité hors ligne
Fonctionne hors ligne comme une application web progressive — les modifications se synchronisent automatiquement lorsque vous vous reconnectez.
Markdown natif
Écrivez en Markdown standard avec des liens de style wiki, des balises et des métadonnées de front matter pour une prise de notes structurée.
Palette de commandes
Interface pilotée par le clavier avec des commandes slash et une palette de commandes pour une navigation et des actions rapides.
Pourquoi exécuter SilverBullet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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