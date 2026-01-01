Déployez SickGear en un clic.
Serveur d'automatisation stable pour séries télévisées — le fork de Sick-Beard, pérenne et entièrement fonctionnel, pour les configurations PVR auto-hébergées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SickGear
SickGear est le fork le plus stable et le plus complet en termes de fonctionnalités, maintenu par la communauté, du projet original Sick-Beard — un serveur d'automatisation de séries TV auto-hébergé qui suit les séries que vous suivez, surveille les indexeurs Usenet et les traqueurs torrent pour les nouveaux épisodes, et transmet les sorties correspondantes à votre téléchargeur pour une importation automatique dans votre bibliothèque. Il est développé en continu depuis 2014, avec un accent sur la fiabilité, une large couverture des indexeurs et une interface utilisateur web soignée inspirée du design original de Sick-Beard.
L'auto-hébergement de SickGear sur un VPS permet à votre automatisation TV de fonctionner 24h/24 et 7j/7, de sorte que les épisodes apparaissent dans votre bibliothèque quelques minutes après leur sortie. Il s'intègre naturellement avec Plex, Jellyfin, Emby et l'écosystème multimédia Servarr plus large, et fonctionne avec pratiquement tous les indexeurs Newznab et Torznab.
Caractéristiques principales de SickGear
Afficher le suivi avec les profils de qualité
Les préférences par titre pour la qualité, la résolution, la langue et le codec signifient que chaque titre est récupéré exactement dans le format que vous souhaitez.
Prise en charge étendue des indexeurs
La compatibilité Newznab et Torznab, ainsi que des plugins directs pour de nombreux trackers privés, couvrent pratiquement tous les indexeurs Usenet et torrent.
Intégration native du gestionnaire de téléchargement
Les plugins intégrés pour NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge et rTorrent permettent à SickGear d'orchestrer l'intégralité du processus de téléchargement.
Recherche de sous-titres
L'intégration d'OpenSubtitles, Addic7ed et Podnapisi récupère les sous-titres correspondants dans vos langues préférées juste après chaque téléchargement.
Prise en charge des animes et des formats spéciaux
L'intégration AniDB intégrée gère les conventions de nommage spécifiques aux animes et la numérotation absolue des épisodes sans solutions de contournement manuelles.
Pourquoi exécuter SickGear sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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