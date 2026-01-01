Déployez Shynet en un clic.
Plateforme d'analyse web respectueuse de la vie privée qui fonctionne sans cookies et vous donne la pleine propriété des données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Shynet
Shynet est une plateforme d'analyse web auto-hébergée conçue pour les propriétaires de sites web soucieux de la confidentialité. Contrairement aux outils d'analyse commerciaux, Shynet suit le comportement des visiteurs sans cookies, sans empreinte numérique ni collecte de données personnelles, ce qui le rend entièrement conforme au RGPD et aux réglementations similaires en matière de confidentialité, sans bannières de cookies ni dialogues de consentement.
Le déploiement de Shynet sur votre propre VPS signifie que les données de vos visiteurs ne quittent jamais votre infrastructure. Vous obtenez des métriques claires et significatives — sessions, référents, temps de chargement et données géographiques — tout en respectant la vie privée de vos utilisateurs et en conservant la pleine propriété de vos analyses.
Caractéristiques principales de Shynet
Suivi sans cookies
Collecte des données analytiques sans cookies ni empreintes digitales, éliminant le besoin de bannières de consentement et vous maintenant en conformité avec le RGPD et le CCPA.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les données des visiteurs restent sur votre VPS — aucun partage avec des tiers, aucun courtier en données, aucune dépendance vis-à-vis d'une plateforme.
Script d'intégration léger
Un seul extrait JavaScript ou un traqueur de pixels 1x1 sans JS s'intègre à n'importe quel site web ou générateur de site statique.
Gestion multi-sites
Gérez les analyses pour plusieurs sites web à partir d'un tableau de bord unique, avec des contrôles d'accès par site pour les équipes.
Données de session en temps réel
Affichez les sessions actives, les sources de référence, les temps de chargement des pages et la répartition géographique en temps réel.
Pourquoi exécuter Shynet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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