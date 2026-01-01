Déployez Shlink en un clic.
Outil de réduction d'URL auto-hébergé avec des liens courts personnalisés, des statistiques de clics, des codes QR et une API REST complète.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Shlink
Shlink est un puissant service de raccourcissement d'URL open-source qui vous donne la pleine propriété de votre infrastructure de liens. Contrairement aux services commerciaux qui imposent une marque, des niveaux de prix ou des exigences de partage de données, Shlink vous permet de créer des liens courts personnalisés sur votre propre domaine sans aucune dépendance à des tiers.
L'auto-hébergement de Shlink sur votre VPS signifie que vos données de clics, vos analyses et vos configurations de liens restent entièrement sous votre contrôle. Avec plus de 4 600 étoiles GitHub, Shlink est un projet éprouvé, activement maintenu et approuvé par les entreprises, les créateurs de contenu et les développeurs qui ont besoin d'un raccourcissement d'URL fiable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Shlink
Liens courts de marque
Créez des liens courts sur votre propre nom de domaine personnalisé, en assurant la cohérence de votre marque sur tout le contenu partagé.
Analyses de clics
Suivez les statistiques de clics détaillées, y compris la localisation géographique, le type d'appareil et les données de référence pour chaque lien court.
Génération de code QR
Générez automatiquement des codes QR pour n'importe quel lien court, prêts pour les supports imprimés, les présentations et les campagnes hors ligne.
Accès à l'API REST
Créez et gérez des liens par programmation via une API REST complète, permettant l'intégration avec vos outils et flux de travail existants.
Expiration du lien et sécurité
Définissez des dates d'expiration et protégez par mot de passe les liens sensibles pour contrôler l'accès et appliquer un partage limité dans le temps.
Pourquoi exécuter Shlink sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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