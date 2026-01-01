Shlink est un puissant service de raccourcissement d'URL open-source qui vous donne la pleine propriété de votre infrastructure de liens. Contrairement aux services commerciaux qui imposent une marque, des niveaux de prix ou des exigences de partage de données, Shlink vous permet de créer des liens courts personnalisés sur votre propre domaine sans aucune dépendance à des tiers.

L'auto-hébergement de Shlink sur votre VPS signifie que vos données de clics, vos analyses et vos configurations de liens restent entièrement sous votre contrôle. Avec plus de 4 600 étoiles GitHub, Shlink est un projet éprouvé, activement maintenu et approuvé par les entreprises, les créateurs de contenu et les développeurs qui ont besoin d'un raccourcissement d'URL fiable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.