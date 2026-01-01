Déployez Shiori en un clic.
Gestionnaire de signets auto-hébergé qui archive automatiquement les pages web hors ligne afin que le contenu enregistré reste accessible même si l'original disparaît.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Shiori
Shiori est un gestionnaire de signets auto-hébergé écrit en Go et conçu comme une alternative axée sur la confidentialité à Pocket et Instapaper. Il enregistre les pages web sous forme d'archives hors ligne — ainsi vos signets restent lisibles même lorsque les sources sont hors ligne, derrière des murs de paiement, ou disparaissent entièrement. Avec plus de 9 000 étoiles sur GitHub, il est devenu un choix privilégié pour les chercheurs, les développeurs et les lecteurs soucieux de leur vie privée qui construisent des bases de connaissances personnelles.
L'auto-hébergement de Shiori sur votre VPS maintient les listes de lecture et le contenu archivé entièrement privés, sans suivi ni collecte de données par des tiers. Contrairement aux services cloud gratuits qui imposent des limites de stockage et de rétention, l'hébergement VPS vous offre une capacité illimitée et un contrôle total sur votre archive.
Caractéristiques principales de Shiori
Archivage de page hors ligne
Enregistre une copie locale de chaque page mise en signet afin que le contenu reste lisible même si l'URL d'origine devient inaccessible ou passe derrière un mur de paiement.
Recherche plein texte
Recherche dans tous les signets et le contenu des pages archivées, ce qui permet de trouver rapidement des informations spécifiques parmi des milliers de pages enregistrées.
Extensions de navigateur
Enregistrement de signet en un clic depuis Chrome et Firefox sans quitter la page actuelle, avec l'archive créée automatiquement en arrière-plan.
Importer Pocket
Migre les bibliothèques Pocket existantes au format Netscape Bookmark, en préservant les balises et en rendant la transition vers l'archivage auto-hébergé transparente.
API REST et CLI
L'API REST complète et l'interface en ligne de commande permettent l'intégration avec des scripts d'automatisation et des outils personnalisés au-delà de l'interface web.
Pourquoi exécuter Shiori sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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