Déployez Shadowbroker en un clic.
Plateforme OSINT open-source en temps réel agrégeant plus de 60 flux de renseignement mondiaux en direct — avions, navires, satellites, et plus encore — sur une seule carte.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Shadowbroker
Shadowbroker est une plateforme de renseignement géospatial OSINT open source qui agrège plus de 60 flux de données mondiaux en temps réel dans une interface cartographique interactive unique. Elle rassemble les positions d'aéronefs privés et commerciaux, les mouvements de navires maritimes, les passages de satellites actifs, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS, l'activité sismique, les caméras de vidéosurveillance et les réseaux radio maillés — des données accessibles au public qui sont rarement agrégées en un seul endroit. Une couche d'agent IA optionnelle vous permet de connecter un modèle linguistique pour analyser les flux et faire apparaître des corrélations qui ne sont pas visibles en examinant les couches de données individuelles.
L'auto-hébergement de Shadowbroker sur un VPS offre à votre équipe un tableau de bord de renseignement persistant et partagé, sans analyse d'utilisation, sans partage de données avec des tiers, et avec un contrôle total sur les flux et les intégrations API activés.
Caractéristiques principales de Shadowbroker
Plus de 60 flux de données en direct
Agrégez les positions d'aéronefs, les navires maritimes, les passages de satellites, les zones de conflit, les événements de brouillage GPS et les données sismiques provenant de plus de 60 sources sans basculer entre les outils.
Suivi des aéronefs et des navires
Surveillez les jets privés, les vols commerciaux et les navires maritimes en temps réel en utilisant les intégrations de flux OpenSky OAuth2 et AIS pour une couverture mondiale.
Couche d'agent IA
Connecter un modèle linguistique pour analyser les flux en direct et révéler automatiquement des corrélations inédites entre les couches de données géospatiales.
Superpositions de conflits et de menaces
Visualisez les zones de conflit actives, les événements de brouillage GPS, les fronts d'incendie de forêt et les alertes d'urgence sur la même carte que le trafic aérien et maritime.
Intelligence auto-hébergée
Conservez toutes les données de renseignement sur votre propre VPS, sans abonnement SaaS, sans analyse d'utilisation et sans plateformes tierces recevant vos requêtes.
Pourquoi exécuter Shadowbroker sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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