Déployez Shaarli en un clic.
Service de gestion de favoris personnel, minimaliste et ultra-rapide qui stocke tout dans une base de données à fichier plat unique — aucun SQL requis.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Shaarli
Shaarli est un service de bookmarking personnel et minimaliste, conçu comme un remplacement auto-hébergé de l'original del.icio.us. Il stocke chaque signet dans un seul fichier PHP plat — pas de serveur de base de données, pas de migrations, pas de mises à jour de schéma — et affiche un flux propre et anti-chronologique de liens, de notes et de mises à jour de style microblog que vous pouvez garder publics, privés ou mélanger par élément.
L'auto-hébergement de Shaarli sur votre VPS vous offre une archive de liens privée sous votre propre domaine, un flux RSS/Atom de vos partages, un système de notes compatible Markdown, et un bookmarklet ainsi qu'une API mobile qui transforment n'importe quel navigateur ou application en une cible de sauvegarde en un clic. L'ensemble de la pile est un conteneur PHP unique avec un fichier JSON en support — les sauvegardes sont une simple copie de fichier.
Caractéristiques principales de Shaarli
Stockage de fichiers plats
Les marque-pages sont stockés dans un unique magasin de données PHP, sans serveur de base de données à installer, optimiser ou sauvegarder — copiez le fichier et vous avez votre archive.
Flux anti-chronologique
Chaque signet, note ou publication de microblog atterrit dans une chronologie soignée avec des balises, une recherche en texte intégral et des contrôles de confidentialité par lien.
Flux RSS et Atom
Les flux RSS et Atom intégrés transforment votre Shaarli en un blog de liens public ou une source de lecteur de flux privé — fonctionne avec toutes les applications de lecture.
Bookmarklet et API REST
Enregistrez des liens depuis n'importe quel navigateur avec le bookmarklet fourni, ou poussez-les depuis les applications mobiles et de bureau en utilisant l'API REST typée.
Notes Markdown
Rédigez des notes plus longues et des articles de microblog en Markdown, en parallèle de vos signets, avec une visibilité publique facultative pour le partage.
Empreinte légère
Un conteneur PHP unique sans serveur de base de données fonctionne confortablement sur les plus petits plans VPS sans rivaliser avec d'autres applications pour les ressources.
Pourquoi exécuter Shaarli sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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