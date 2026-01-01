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Service de gestion de favoris personnel, minimaliste et ultra-rapide qui stocke tout dans une base de données à fichier plat unique — aucun SQL requis.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Shaarli

Shaarli est un service de bookmarking personnel et minimaliste, conçu comme un remplacement auto-hébergé de l'original del.icio.us. Il stocke chaque signet dans un seul fichier PHP plat — pas de serveur de base de données, pas de migrations, pas de mises à jour de schéma — et affiche un flux propre et anti-chronologique de liens, de notes et de mises à jour de style microblog que vous pouvez garder publics, privés ou mélanger par élément.

L'auto-hébergement de Shaarli sur votre VPS vous offre une archive de liens privée sous votre propre domaine, un flux RSS/Atom de vos partages, un système de notes compatible Markdown, et un bookmarklet ainsi qu'une API mobile qui transforment n'importe quel navigateur ou application en une cible de sauvegarde en un clic. L'ensemble de la pile est un conteneur PHP unique avec un fichier JSON en support — les sauvegardes sont une simple copie de fichier.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Shaarli

Stockage de fichiers plats

Les marque-pages sont stockés dans un unique magasin de données PHP, sans serveur de base de données à installer, optimiser ou sauvegarder — copiez le fichier et vous avez votre archive.

Flux anti-chronologique

Chaque signet, note ou publication de microblog atterrit dans une chronologie soignée avec des balises, une recherche en texte intégral et des contrôles de confidentialité par lien.

Flux RSS et Atom

Les flux RSS et Atom intégrés transforment votre Shaarli en un blog de liens public ou une source de lecteur de flux privé — fonctionne avec toutes les applications de lecture.

Bookmarklet et API REST

Enregistrez des liens depuis n'importe quel navigateur avec le bookmarklet fourni, ou poussez-les depuis les applications mobiles et de bureau en utilisant l'API REST typée.

Notes Markdown

Rédigez des notes plus longues et des articles de microblog en Markdown, en parallèle de vos signets, avec une visibilité publique facultative pour le partage.

Empreinte légère

Un conteneur PHP unique sans serveur de base de données fonctionne confortablement sur les plus petits plans VPS sans rivaliser avec d'autres applications pour les ressources.

Pourquoi exécuter Shaarli sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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