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Outil de suivi de classement de moteur de recherche auto-hébergé pour surveiller les positions des mots-clés sur Google, Bing et d'autres moteurs.

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4 cœurs vCPU
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8 cœurs vCPU
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec SerpBear

SerpBear est un traqueur de classement SEO auto-hébergé et open-source qui surveille le classement de vos domaines pour les mots-clés choisis sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo. Il extrait les positions SERP quotidiennes, cartographie l'historique de classement et met en évidence les mouvements afin que vous puissiez réagir aux changements d'algorithme, aux mises à jour de contenu et à l'activité des concurrents sans payer de frais par mot-clé à un service de suivi de classement SaaS.

L'auto-hébergement de SerpBear sur votre propre VPS vous offre des domaines et des mots-clés illimités, une intégration facultative de Google Search Console pour les impressions et les clics, et des notifications par e-mail ou webhook lorsque les classements changent. Les données résident dans votre infrastructure, de sorte que les archives de classement historiques restent vôtres au lieu de disparaître lorsqu'un abonnement SaaS expire.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de SerpBear

Suivi multi-moteur

Suivez les positions des mots-clés sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo depuis un tableau de bord unique avec des graphiques d'historique par mot-clé.

Intégration Search Console

La connexion optionnelle à Google Search Console ajoute les impressions, les taux de clics et les données de découverte à chaque mot-clé suivi.

Pages de résultats des moteurs de recherche mobiles et de bureau

Utilisez des outils de suivi distincts pour les SERP mobiles et de bureau afin de repérer les différences de classement spécifiques aux appareils qui influencent le trafic réel.

Ciblage par pays et ville

Configurez chaque mot-clé avec le pays cible, la langue et la ville pour refléter les résultats de recherche localisés plutôt qu'une vue globale unique.

Notifications et exportations

Les notifications par e-mail et webhook se déclenchent lors des changements de classement, et les exportations CSV alimentent les tableaux de bord externes ou les rapports clients sans copier-coller manuel.

Mots-clés illimités

Pas de tarification par mot-clé — suivez autant de domaines et de mots-clés que vos ressources VPS le permettent sans augmenter les niveaux d'abonnement.

Pourquoi exécuter SerpBear sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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