Déployez SerpBear en un clic.
Outil de suivi de classement de moteur de recherche auto-hébergé pour surveiller les positions des mots-clés sur Google, Bing et d'autres moteurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SerpBear
SerpBear est un traqueur de classement SEO auto-hébergé et open-source qui surveille le classement de vos domaines pour les mots-clés choisis sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo. Il extrait les positions SERP quotidiennes, cartographie l'historique de classement et met en évidence les mouvements afin que vous puissiez réagir aux changements d'algorithme, aux mises à jour de contenu et à l'activité des concurrents sans payer de frais par mot-clé à un service de suivi de classement SaaS.
L'auto-hébergement de SerpBear sur votre propre VPS vous offre des domaines et des mots-clés illimités, une intégration facultative de Google Search Console pour les impressions et les clics, et des notifications par e-mail ou webhook lorsque les classements changent. Les données résident dans votre infrastructure, de sorte que les archives de classement historiques restent vôtres au lieu de disparaître lorsqu'un abonnement SaaS expire.
Caractéristiques principales de SerpBear
Suivi multi-moteur
Suivez les positions des mots-clés sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo depuis un tableau de bord unique avec des graphiques d'historique par mot-clé.
Intégration Search Console
La connexion optionnelle à Google Search Console ajoute les impressions, les taux de clics et les données de découverte à chaque mot-clé suivi.
Pages de résultats des moteurs de recherche mobiles et de bureau
Utilisez des outils de suivi distincts pour les SERP mobiles et de bureau afin de repérer les différences de classement spécifiques aux appareils qui influencent le trafic réel.
Ciblage par pays et ville
Configurez chaque mot-clé avec le pays cible, la langue et la ville pour refléter les résultats de recherche localisés plutôt qu'une vue globale unique.
Notifications et exportations
Les notifications par e-mail et webhook se déclenchent lors des changements de classement, et les exportations CSV alimentent les tableaux de bord externes ou les rapports clients sans copier-coller manuel.
Mots-clés illimités
Pas de tarification par mot-clé — suivez autant de domaines et de mots-clés que vos ressources VPS le permettent sans augmenter les niveaux d'abonnement.
Pourquoi exécuter SerpBear sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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