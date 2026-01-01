Interface utilisateur web moderne pour exécuter des playbooks Ansible, des plans Terraform, des scripts Bash et des piles Pulumi.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Semaphore
Semaphore est une interface web moderne open-source pour la gestion et l'exécution d'outils d'automatisation DevOps. Elle offre un tableau de bord épuré pour exécuter des playbooks Ansible, des plans Terraform, des configurations OpenTofu, des scripts Bash et des piles Pulumi sans nécessiter d'accès en ligne de commande. Les équipes peuvent gérer les inventaires, les identifiants et l'historique d'exécution via le navigateur tout en gardant un contrôle total sur leur code d'infrastructure.
L'auto-hébergement de Semaphore sur votre VPS centralise toutes les exécutions d'automatisation avec des pistes d'audit, des exécutions planifiées et des contrôles d'accès par équipe. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un compte administrateur créé automatiquement au premier lancement avec les identifiants que vous configurez lors du déploiement.
Caractéristiques principales de Semaphore
Exécuteur de playbooks Ansible
Exécutez des playbooks Ansible depuis une interface web avec gestion de l'inventaire, injection de variables et diffusion en temps réel des sorties.
Support multi-outil
Exécutez des scripts Terraform, OpenTofu, Pulumi et Bash aux côtés d'Ansible à partir d'une interface unifiée unique.
Exécution programmée
Planifiez les exécutions d'automatisation avec des expressions cron et consultez l'historique d'exécution avec des journaux détaillés et le suivi du statut.
Gestion des identifiants
Stockez les clés SSH, les identifiants de fournisseur de cloud et les mots de passe de coffre-fort en toute sécurité avec un stockage chiffré.
Collaboration d'équipe
Gérez l'accès de l'équipe avec des autorisations au niveau du projet afin que les membres puissent exécuter des tâches autorisées sans accès direct au serveur.
Intégration Git
Extraire les playbooks et le code d'automatisation directement des dépôts Git avec sélection de branche et de tag par tâche.
Pourquoi exécuter Semaphore sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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